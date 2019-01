Los interesados deberán acercarse al Complejo Penitenciario (sector Personal) de 9 a 12 y de 14 a 16:30 horas. La inscripción cierra el 6 de febrero. Desde este lunes se encuentra abierta la pre- inscripción para ingresar a trabajar al Servicio Penitenciario de Campana (grado de guardia). Aquellos interesados pueden presentarse en el Complejo Penitenciario (Sector Personal) hasta el 6 de febrero de 9 a 12 y de 14 a 16:30 horas. Documentos a presentar: DNI (original y 2 copias), partida de nacimiento (original y copia) y Título Secundario (original y copia) o constancia de título en trámite (original), Constancia de CUIL, Certificado de Reincidencia, Formulario pago de antecedentes policiales a 24 horas, Foto 4x4 fondo blanco. Las mujeres deberán asistir con pelo recogido y los hombres pelo corto y sin barba, ambos deberán vestir pantalón negro y camisa blanca. Las zonas habilitadas para presentarse son: Campana, Zárate, Escobar, Cardales, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, José C Paz, Luján, General Rodríguez y San Pedro. Requisitos: - Ser argentino nativo o por opción, o naturalizado. - Acreditar buena salud y aptitud física y psíquica para el cargo. - Tener entre 19 y 35 años - No encontrarse bajo proceso penal o haber sido condenado en causa criminal por hecho doloso. - No haber sido exonerado ni cesante de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Se encuentra abierta la pre-inscripción para ingresar a trabajar al Servicio Penitenciario de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: