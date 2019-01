Marisa Mansilla

"Pero un lunes, sin aviso previo, Núñez llegó a La Pirotecnia con una valija, o tal vez era un baúl grandioso, descomunal, pasó por la portería a las diez y media, no marcó la tarjeta, no subió al guardarropa. Abrió la puerta vaivén de un puntapié y dijo: - Buen día, miserables. Veinte empleados, tres jefes de sección y un gerente sintieron recorrido el espinazo por una descarga eléctrica que los unía en misterioso circuito. En el silencio sepulcral de la oficina, las palabras de Núñez resonaron fantásticas, lapidarias, apocalípticas, increíbles. Nadie habló ni se movió. – Buen día, he dicho, miserables. Núñez con calma, corrió su escritorio hasta ponerlo frente a los demás, y, como un catedrático a punto de dar una clase magistral, apoyó el puño derecho sobre el mueble, estiró a todo lo largo el brazo izquierdo y apuntando al cielo raso con el índice dijo : - Cuando un hombre, por un hecho casual, o por la síntesis reflexiva de sus descubrimientos cotidianos, comprende que el mundo está mal hecho, que el mundo digamos, es una cloaca, tiene que elegir entre tres actitudes: o lo acepta, y es un perfecto canalla como ustedes, o lo transforma, y es Cristo o Lenin, o se mata. Señores míos, yo vengo a proponerles que demos el ejemplo y nos matemos de inmediato." […] "De pronto gritó: - ¡Mirarme todos! Veinticuatro pares de ojos convergieron sus miradas en los ojos de Núñez: -¡Pararse! Veinticuatro asentaderas se despegaron de sus sillas como accionadas por súbitas tachuelas. -¡Sentarse! Veinticuatro unánimes plof. -¿Comprendido? Encendió un cigarrillo. El humo azul, se elevaba en sulfúricas volutas. Núñez meditaba. Como quien prosigue en voz alta una reflexión íntima, dijo: - Sí. Indudablemente el oficinista no pertenece a la especie. Es un estado intermedio entre el proletario y el parásito social…". Así se inicia el cuento "Also sprach el Sr. Núñez", cuento de Abelardo Castillo publicado en su libro "Las otras puertas" (1962) con un título en clarísima alusión al "Also sprach Zarathustra" de Friedrich Nietzsche. En otro de sus cuentos, "La casa del largo pasillo", incluído en su libro "Las maquinarias de la noche" de 1992, aunque el cuento fue escrito diez años antes, también está presente el pensamiento nietzscheano. "Las maquinarias de la noche" también juega con el título "Las maquinarias de la alegría" de Ray Bradbury, lo que demuestra el juego con intertextos y guiños al lector que permanentemente hace Castillo. El relato es la historia de un ascensorista, Timoteo, que doblegado por años a su trabajo sólo conocía dos dimensiones posibles: hacia arriba y hacia abajo, hasta que un día, de camino a su casa, al pasar por una casa a la que se accedía por un largo pasillo descubrió otra dimensión "hacia el costado". "Una noche, con estupor, comprendió lo que pasaba. Al día siguiente, en la Torre, se lo dijo a los otros ascensoristas. Lo dijo en voz muy baja. -Hay otra dirección-, dijo, y atemorizado de inmediato por el impreciso alcance de su descubrimiento, murmuró en secreto: -Hacia el costado. Los otros ascensoristas se rieron de él y, doblados en dos, dándose grandes palmadas en los muslos, le preguntaron si estaba loco.". Tanto el Señor Núñez como el ascensorista Timoteo son tomados por locos por sus compañeros de trabajo que no alcanzan a comprenderlos, claro que uno es un loco temible y el otro sólo provoca risa. El primero ha tomado una decisión drástica: expresar su desprecio por sus compañeros de trabajo y jefes, evocar el mundo edénico en que el hombre andaba ligero de ropas y "en gran francachela con la Naturaleza" y desde una postura de "superhombre" que repudia el servilismo y sometimiento gregario de los demás llevaría a cabo una matanza colectiva que libraría al mundo de este dócil e inservible rebaño al mismo tiempo que los libraba también a ellos de su destino infausto de esclavos. Un nuevo reordenamiento político y social se produciría, los presidentes de los pueblos sería elegidos en Juegos Florales de Poesía y todos los hombres serían poetas, esto significa que habrían recuperado su fuerza creativa. En el caso de Timoteo, el ascensorista, cada vez más humillado y desechado a los puestos de trabajo más denigrantes, se atreve una noche a ingresar a la casa misteriosa y caminar por el largo pasillo: "Simplemente llegó hasta la puerta, y como se sabía demasiado comprometido para echarse atrás, la empujó suavemente. Entonces vio al hombre corpulento. Lo vio ahí, recostado en una otomana. Con oscura belleza de tormenta, le anochecía la cara una barba orgullosa, negrísima. Iba vestido de un modo que a Timoteo le pareció familiar, no supo por qué. Llevaba puesto un turbante colorado sangre, en el que se incrustaba, a manera de broche, una gran piedra lunar. Largamente el pelo le caía sobre los hombros. …". Nietzsche idealiza al hombre superior, con la fuerza creativa, la pasión y la voluntad de poder que lo convierte en un nuevo ordenador del mundo que ha dejado atrás la sociedad burguesa y en el que se encuentra la tensión entre el arrebato y el desborde dionisíaco, la serenidad y la mesura apolínea. Un hombre y un mundo en que permanentemente se debaten medida y exceso, destrucción y construcción y del que debe surgir la alegría y la plenitud vital. Núñez y Timoteo, cada uno a su manera, encarnan a ese Zarathustra y es la literatura, la que les abre esos caminos alejándolos de la sumisión gregaria y dándoles profundo sentido a su existencia, que es lo que en definitiva la buena literatura suele ofrecer a sus lectores. Marisa Mansilla/ Taller Álgebra y Fuego / marisamansilla2000@yahoo.com.ar

