ARREPENTIDA Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, se convirtió ayer en una nueva arrepentida de la causa de los cuadernos, luego de que el juez federal Claudio Bonadio homologara su acuerdo. Fuentes judiciales informaron que la audiencia que durante horas se llevó a cabo este martes entre Pochetti y Bonadio en los tribunales federales de Comodoro Py finalizó con la homologación del acuerdo como imputada colaboradora, aunque por ahora seguirá presa. PABLO MOYANO El secretario adjunto del gremio de Camioneros Pablo Moyano manifestó su deseo de que el próximo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronismo sea un dirigente gremial, y que surja por consenso. "A mi me gustaría que fuera un dirigente gremial, pero lo importante es que el candidato surja por consenso y salga a trabajar barrio por barrio, distrito por distrito, para llevar el proyecto del peronismo a la gente", manifestó Moyano. "Ojalá el próximo candidato lleve adelante un proyecto de empezar a recuperar las condiciones básicas que tiene que tener los bonaerenses, como educación, salud, trabajo, y mejores condiciones en los barrios", añadió en declaraciones a radio AM530. CAVALLO QUIERE AYUDAR El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó la política del Banco Central y aseguró que tiene como propósito "ayudar a prevenir una crisis monetaria antes de las elecciones". "La Base Monetaria no es la mejor guía cuantitativa para influir sobre la inflación. Mi propósito es ayudar a prevenir una crisis monetaria antes de las elecciones", indicó el ex titular del Palacio de Hacienda durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Sostuvo que la política monetaria aplicada desde que Guido Sandleris asumió en el Banco Central tiene un costo de $160 mil millones anuales. "En definitiva, la economía de los $160 mil millones, muy probablemente se haga a costa de la rentabilidad bancaria. Pero, teniendo en cuenta cuánto están sufriendo las empresas no bancarias, grandes, medianas y chicas, no parece muy injusto que algún sacrificio también hagan los Bancos", agregó Cavallo, en una nota publicada en el blog personal. EMBAJADORA DE GUAIDÓ El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, nombró ayer a una serie de embajadores y designó a Elisa Trotta Gasmus como su representante en la Argentina. En su cuenta de la red social Twitter, Guiadó pidió autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela "para designar a los legítimos representantes" del país en una decena de estados. Escasos minutos después del anuncio, el presidente Mauricio Macri recibió a la mujer de 36 años en su despacho de Casa Rosada acompañado por el canciller, Jorge Faurie, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Trotta Gasmus es presidenta de Alianza por Venezuela, una organización no gubernamental cercana a la oposición.

