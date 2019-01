Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PASTIZALES Y ROEDORES "Por acá no llega la limpieza. Esto es en Andrés del Pino y Rawson. Hay ratas y es inseguro", escribe Gustavo. LUIS COSTA Y BERUTI "Sería bueno que repararán la elevación del hormigón que lleva años y nadie se ocupa del tema en la intersección de Luis costa y Beruti ", escribe Walter. ¿QUÉ TAL SI LO ARREGLAN I? "Estoy al lado de Cablevisión, calle Jean Jaures entre Santa María de Oro y Balcarce, rompieron el tapial. Hace un año que reclamo y no hay mejora", escribe Fabio. ¿QUÉ TAL SI LO ARREGLAN II? "Seguimos haciendo reclamo por la pérdida de agua que tenemos en calle San Luis 290, ya hace 6 meses, que no se olvide el intendente ya que hablamos con él personalmente y prometió mandar arreglar" escribe José. ¡QUÉ BARRIAL! "Desde el 6 de noviembre de 2017 estamos reclamando que pase el municipio a emparejar la calle Ulises Torres en el barrio Albizola. El CEMAV nos da siempre la misma respuesta: "van a pasar el reclamo. La calle está intransitable", escribe José María.

30 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: