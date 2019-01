El partido se jugará en General Rodríguez desde las 17 horas con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. El campeonato 2018/19 de la Primera D se reanudará con la disputa de la 16ª fecha, primera de la segunda rueda. Y será Puerto Nuevo el que protagonice uno de los dos partidos que abra la jornada: será el viernes a partir de las 17 horas en General Rodríguez, donde enfrentará a Atlas en un encuentro cuyo árbitro será Edgardo Kopanchuk, según informo ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La programación de la 16ª fecha de la más pequeña de las divisionales volvió a dejar en evidencia la dificultad que existe para pautar partidos de esta categoría en días "no laborales": sólo uno, Real Pilar vs Juventud Unida, el domingo. El conjunto Auriazul, dirigido por Carlos "Jetín" Pereyra, terminó la primera rueda en el octavo puesto con 21 unidades, después de haber perdido frente a Real Pilar y Muñiz en sus últimas dos presentaciones del 2018. Por su parte, Atlas concluyó la primera vuelta en la tercera posición con 25 puntos, a dos del líder Argentino de Merlo (27 puntos) y uno por detrás de Real Pilar (26). Sin embargo, su cierre de 2018 tampoco fue positivo: perdió con Liniers y empató con Argentino de Rosario (4º con 24 unidades) en sus últimas dos presentaciones. En el receso de verano, el Marrón perdió a su goleador, Antony Alonso (11 tantos), quien fue contratado por Deportivo Riestra y luego cedido a Justo José de Urquiza (ambos equipos de la Primera B Metropolitana). En contrapartida sumó a los defensores Nicolás Morro, Marcos Gastón Díaz y Damián Pérez Roa y al delantero Luciano Orzo. En tanto, Puerto Nuevo ha perdido al delantero Diego Pertossi y al defensor Sergio Robles, pero ha sumado a los atacantes Nazareno David Gómez y Agustín "Kun" Monteleone. Sin embargo, las lesiones no lo han acompañado en la pretemporada: Gonzalo Leizza, Nicolás Colombano y Nicolás Rodríguez se recuperan actualmente de diferentes molestias físicas. Ello ha repercutido en la conformación de la alineación en los amistosos (Julián Sprovieri ha sido alternativa en la última línea, mientras que Enzo Moreno ha jugado como carrilero por derecha). Y el saldo no ha sido positivo en esos encuentros: derrotas frente a Defensores de Belgrano, la Reserva de Villa Dálmine y Atlético Las Campanas. Claro está: se trataron de diferentes de ensayos. Lo importante empezará a transcurrir a partir del viernes en General Rodríguez.

PUERTO NUEVO SE PREPARA PARA REANUDAR EL CAMPEONATO DE LA PRIMERA D EL VIERNES EN GENERAL RODRÍGUEZ (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). PRIMERA D – FECHA 16 VIERNES - 17.00 horas: Atlas vs Puerto Nuevo / Edgardo Kopanchuk - 17.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Claypole / Gonzalo Pereira DOMINGO - 17.00 horas: Real Pilar vs Juventud Unida / Tomás Diulio LUNES - 17.00 horas: Muñiz vs Argentino de Merlo / Jonathan de Oto - 17.00 horas: Central Ballester vs Argentino (R) / Javier del Barba - 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Liniers / Juan Pablo Battaglia - 17.00 horas: Yupanqui vs Lugano / Lucas Brumer

Primera D:

Puerto Nuevo visitará el viernes a Atlas

