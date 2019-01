El autor de los dos goles de Defensores de La Esperanza, Facundo Fernández, destacó la victoria del Verdinego sobre Maipú de Zárate. El pasado domingo, Defensores de La Esperanza consiguió su primer triunfo en la Copa Federación Norte 2019 al vencer 2-0 a Maipú de Zárate en un partido disputado en cancha de Puerto Nuevo. Y lo hizo con dos goles de Facundo Fernández, uno a los 25 minutos para abrir el marcador y otro a los 43 de la segunda parte, para sentenciar el pleito. "Los delanteros vivimos de los goles, así que estoy feliz por el doblete y porque, como se dice en el barrio, me pude sacar la mufa", señaló el Melli, figura de la victoria del Verdinegro. En cuanto al desarrollo del juego frente a Maipú, el atacante explicó: "De a poquito nos fuimos metiendo en el partido y tuvimos un buen arranque. Generamos varias situaciones, aprovechamos una y nos pudimos ir en ventaja al entretiempo". Y sobre el segundo tiempo destacó: "No bajamos la intensidad, tuvimos la tenencia del balón. Buscamos otro gol y más allá de algunas contra de Maipú, el partido estuvo controlado y conseguimos un gran triunfo". Con esta victoria, Defensores de La Esperanza se recuperó de la derrota sufrida ante La Sonia en José C. Paz y ahora comparte la segunda posición junto a Lima FC, su próximo rival en este certamen. Los resultados y posiciones de cada una de las zonas de esta Copa Federación Norte 2019 son: ZONA A Fecha 2: Argentinos (Chacabuco) 0-0 Villa Italia (Salto); Obras Sanitarias (Arrecifes) 1-5 River (Chacabuco). Posiciones: 1) River, 4 puntos; 2) Argentino y Villa Italia, 2 puntos; 4) Obras Sanitarias, 1 punto. ZONA B Fecha 2: Las Palmeras (San Pedro) 3–3 12 de Octubre (San Nicolás); Maristas (Pergamino) 0-4 La Esperanza (San Pedro). Posiciones: 1) Las Palmeras, 4 puntos; 2) Maristas y La Esperanza, 3 puntos; 4) 12 de Octubre, 1 punto; ZONA C Fecha 2: ATILRA vs Pabellón Argentino (Mercedes), juegan esta noche. Libre: Central Buenos Aires. Posiciones: 1) Pabellón y Central Buenos Aires, 1 punto; 3) ATILRA, sin puntos. ZONA D Fecha 2: San Martín 09 2-4 Pilar Unidos; Universitario 0-1 Don Orione. Posiciones: 1) Pilar Unidos y Don Orione, 6 puntos; 3) Universitario y San Martín 09, sin puntos. ZONA E Fecha 2: Social Obrero (Zárate) 1-3 La Josefa; Villarino (José C. Paz) 1-5 Sarmiento (Zárate). Posiciones: 1) Sarmiento y La Josefa, 6 puntos; 3) Social Obrero y Villariño, sin puntos. ZONA F Fecha 2: Real San Jacinto 1-3 Belgrano (Zárate). Libre: Paraná (Zárate). Posiciones: 1) Belgrano, 6 puntos; 2) Real San Jacinto y Paraná, sin puntos. ZONA G Fecha 2: Lima FC 0-3 La Sonia (José C. Paz); Defensores de La Esperanza 2-0 Maipú (Zárate). Posiciones: 1) La Sonia, 6 puntos; 2) Lima FC y Defensores de La Esperanza, 3 puntos; 4) Maipú, sin puntos.



FACUNDO FERNÁNDEZ MARCÓ POR DUPLICADO EL DOMINGO PASADO FRENTE A MAIPÚ.



Copa Federación:

Facundo Fernández; "Conseguimos un gran triunfo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: