Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 30/ene/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 30/ene/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







VÉLEZ SIGUE CRECIENDO En el cierre de la 16ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Vélez Sarsfield le ganó 2-1 como visitante a Estudiantes de La Plata y se confirmó en el quinto puesto de la tabla con 28 puntos. De esta manera, el equipo dirigido por Gabriel Heinze sigue avanzando en su lucha por clasificarse a la próxima Copa Libertadores, lugares que hoy ostentan el líder Racing Club (39 puntos), Defensa y Justicia (36), Atlético Tucumán (31) y Huracán (30). En tanto, en zona de descenso directo siguen Tigre (1,000), San Martín de Tucumán (1,062), Belgrano de Córdoba (1,082) y Patronato de Paraná (1,095). Y por ahora se salvan San Martín de San Juan (1,125), Gimnasia de La Plata (1,164) y Argentinos Juniors (1,186). JUEGA RIVER En un partido pendiente de la 13ª fecha de la Superliga, River Plate enfrentará esta noche como visitante a Godoy Cruz de Mendoza desde las 21 horas. El Millonario acumula tres derrotas consecutivas en este 2019, todas como local en el Monumental. Para este compromiso, el DT Marcelo Gallardo concentró por primera vez a Matías Suárez, una de las incorporaciones de River para este año, y se espera que el cordobés ocupe un lugar entre los suplentes. BARRIOS SE VA DE BOCA El mediocampista Wilmar Barrios tiene acordada su incorporación al Zenit de Rusia y aunque restan detalles respecto a la forma de pago de su transferencia, en las próximas horas dejaría el plantel de Boca para emigrar a Europa. De hecho, el colombiano fue desafectado ayer de la delegación Xeneize que viajaba rumbo a San Juan para enfrentar mañana como visitante a San Martín, equipo en el que juega el campanense Nazareno Solís. REFUERZO LEPROSO El volante uruguayo Ribair Rodríguez fue presentado como flamante refuerzo de Newell´s y ya se mostró listo para jugar si el entrenador, Héctor Bidoglio, así lo dispone. El exjugador de Danubio aseguró que llega con ritmo y está preparado para salir a la cancha: "Jugamos dos amistosos allá, así que si el entrenador cree que estoy para sumar, voy a estar", aseguró el uruguayo en conferencia de prensa respecto al próximo compromiso de la Lepra frente a Unión de Santa Fe (domingo 17.10). SUB 20: DERROTA ARGENTINA Por la primera fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Chile, la Selección Argentina cayó 2-1 frente a Ecuador. El equipo dirigido por Fernando Batista comenzó ganando con tanto de Thiago Almada a los 27 minutos, pero no logró sostener la ventaja y terminó perdiendo. Además sufrió la expulsión de Fausto Vera a los 32 minutos del complemento. Ayer, también jugaron Brasil y Colombia, que igualaron 0-0. Mientras que Venezuela y Uruguay se medían al cierre de esta edición. La segunda fecha del hexagonal final se jugará el viernes con la siguiente programación: Argentina vs Colombia (17.30), Ecuador vs Uruguay (19.50) y Venezuela vs Brasil (22.10). PRIMERA B METRO Ayer se disputaron dos encuentros pendientes de la fecha 15. Por un lado, Flandria sorprendió a All Boys como visitante y lo goleó 4-0 con tantos de Ciaccheri, Álvarez, Nouet y González. Mientras que Deportivo Riestra también se impuso a domicilio al superar 2-0 a Sacachispas con goles de Sánchez y Herrera. Con estos tres puntos, Riestra llegó a 35 y quedó igualado con Acassuso en la cuarta posición. En esta temporada, la Primera B Metropolitana otorgará cuatro ascensos directos para los mejores cuatro de la tabla y un quinto boleto al Nacional B mediante un Reducido que disputarán los ubicados del 5º al 8º puesto.

Imagen ilustrativa



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: