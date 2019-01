Otitis, principal causa de dolor de oído en vacaciones

El período de vacaciones durante la temporada de verano es una época esperada por todos los trabajadores ya sea en familia o con amigos. Pero, si no se toman precauciones pueden aparecer molestias auditivas como la otitis, que arruinan los días de descanso. Con el aumento de las temperaturas y proximidad de las fiestas comienza la planificación de las vacaciones de verano. Los viajeros suelen optar por destinos que los ayuden a calmar las altas temperaturas con una fuente cercana de agua; ya sea en playa, río o en la pileta del hotel. Esta etapa es donde más personas se ven afectadas por molestias auditivas como consecuencia del uso de una pileta o del mar en un ambiente de humedad y calor. La otitis externa es la molestia más común durante el periodo vacacional de verano por el constante contacto con el agua, que puede no contar con los tratamientos necesarios para eliminar las bacterias u hongos presentes en las piletas y en la playa. Sin embargo, también hay productos utilizados para el mantenimiento que pueden resultar irritantes para la piel y crear puertas de acceso para bacterias que ya se encuentran en el canal auditivo. "La otitis se caracteriza por el dolor intenso de oído que aumenta si se presiona la zona afectada, y en algunas ocasiones se puede observar alguna supuración producto de la infección. También es posible que la audición se vea comprometida temporalmente o que se produzca un aumento de temperatura.", destaca Mónica Matti, Fonoaudióloga y asesora médica de GAES Centros Auditivos. Para evitar posibles inflamaciones o infecciones es primordial tomar una serie de recaudos en los conductos auditivos y las fuentes de agua. Una opción para evitar la acumulación agua y la humedad es el uso de protectores auditivos. Es importante realizar un chequeo médico y tratar las dermatitis previas para evitar el acceso de bacterias al oído durante la etapa de vacaciones. "También es recomendable evitar el uso de cotonetes para no causar laceraciones y la remoción de la cera que es un protector de la piel del conducto auditivo. Por otro lado, ya sea en la pileta propia o en las colonias de vacaciones es necesario realizar un control de contaminación del agua", comenta Matti. Si bien las personas suelen relajarse y despreocuparse durante las vacaciones, cuando se presenta una molestia o problema de salud no se debe esperar al retorno al hogar ya que puede empeorar la situación. Ante la aparición de dolor en los oídos es recomendable realizar la consulta al médico lo antes posible para evitar complicaciones. Fuente: http://www.asteriscos.tv



Otitis, principal causa de dolor de oído en vacaciones

