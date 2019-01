Daniel Arroyo visitó la ciudad de la mano del concejal Colella

"Si en Campana y Zárate, que son un polo industrial de excelencia hay problemas de trabajo, imaginen cómo está el segundo y el tercer cordón del cono urbano", dijo el diputado nacional y exministro de Desarrollo Social bonaerense, quien tiene decidido ser candidato a Gobernador dentro de la unidad de la oposición. "Hay un proceso de desindustrialización en todo el país, y en Campana esto genera un golpe letal en el comercio local, y en los pequeños emprendedores. Cuando recorremos las principales arterias de la ciudad, vemos que cada vez son más los comercios que están cerrados porque no le cierran las cuentas, ni llegan a pagar los impuestos. Nosotros, desde el Concejo Deliberante hemos propuesto alternativas para que el vecino no tenga que cerrar las puertas de su fuente de trabajo, a partir de recortes sobre todo en lo que es la tasa municipal y sin embargo el Ejecutivo sigue haciendo oídos sordos, pensando que en el algún momento este modelo va a avanzar, pensando que por rebalse se va a cubrir las necesidades de las clases más vulnerables, y así termina partiendo a la sociedad en un sector cada vez más chico que es el que tiene acceso a un trabajo digno, y el resto que queda afuera de todo" señaló ayer el concejal de Red x Argentina, Marco Colella, en conferencia de prensa luego de recorrer la ciudad con el Diputado Daniel Arroyo, quien fuera ministro de Desarrollo Social de Daniel Scioli y aspira a disputarle la gobernación a Vidal en las próximas elecciones. "La situación está muy pero muy mal. Yo visualizo tres problemas centrales: uno es el aumento de la pobreza. Suben los alimentos, y sube la pobreza. Y el gobierno no está haciendo nada para controlar la canasta básica de alimentos. Suben las tarifas, sube el pan, sube la leche. Suben las naftas, todo se traslada. Sube el dólar, lo mismo. Estamos en una situación en la que no sólo Macri va a dejar más pobres que los que encontró: estamos en el récord de pobreza de la década, cuando algo básico en la Argentina es que comer tiene que ser barato, porque producimos alimentos. El segundo problema es el trabajo. Hay una parte de la Argentina que hace changas, y que trabaja menos que el año pasado. El gasista, el plomero, el pintor, el albañil… tiene menos trabajo y no le alcanza, porque no puede pagar los servicios. Entonces, ante una emergencia o un gasto no previsto, ¿qué hace? Se endeuda. Patea para adelante con la tarjeta, si es que tiene, 130% de interés anual. Va a la financiera de la esquina y toma dinero al 180%, o va al financista del barrio o va con el que vende droga, que tiene efectivo y también ahora es un agente financiero de la economía informal… El que vende droga es el nuevo sujeto social en la Argentina. Uno va a un barrio y hay una maestra, un gasista, un plomero y el que vende droga. El que vende droga es el que tiene más plata, es al que le va mejor. Ayuda en el barrio, como si fuera un fomentista y da crédito a su vecino", señaló Arroyo. "El otro problema que yo veo es que la gente se funde trabajando. No sólo hay un problema de pobreza, ni de changas. El fletero paga gasoil, paga el peaje, paga el agua, paga y paga, y no le alcanza la plata. Un docente que tiene dos turnos, toma un crédito y termina desacomodándose también. Se ha desacomodado mucho la vida y la provincia de Buenos Aires está muy complicada. Arroyo también indicó que el gobierno nacional encara un modelo "que en esencia es: soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Este modelo deja a 20 millones de personas afuera" y por esa razón, la tarea es "consolidar un frente unido y amplio para armar un modelo para 44 millones de argentinos". El político dijo también que se encuentra decepcionado por la administración de la actual gobernadora. "A Vidal la veo con más sensibilidad que al presidente, pero en términos prácticos, incluso la educación está peor también. Resumiendo: se cae el trabajo, la salud está peor, hay más droga en los barrios y la educación está peor. Esa es la foto que hoy vivimos los bonaerenses" y en ese sentido, señaló sus lineamientos básicos para la provincia: "Hay que hacer tres cosas antes que nada. La primera es reformular la escuela secundaria, menos enciclopedista, más flexible, con doble turno de verdad, con contenidos modernos, y abrir las puertas al sistema dual de pasantías. La segunda es activar la economía con un sistema de microcréditos no bancarios que apoyen al trabajador independiente con un oficio, al 2 o 3% anual para que ese carpintero o ese gasista accedan a la máquina que necesita para trabajar. La tercera, es que hay que cortar la venta de droga. A mí modo de ver, no se va a cortar la venta de droga con la policía bonaerense, ni con la de Córdoba ni con la de Santa Fe. Hay que crear una fuerza especial dedicada sólo a ese tema. Esas dos o tres ideas básicas, tienen que ser política de estado, gobierne quien gobierne".





Daniel Arroyo visitó la ciudad de la mano del concejal Colella

