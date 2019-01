Ocurrio al mediodía de ayer en Colón y Jean Jaures entre una motocicleta Gilera donde viajaba una pareja y un VW Voyage. Ayer al mediodía, en la intersección de las calles Colón y Jean Jaures, ocurrió un accidente entre una moto Gilera 110 patente A026VOI y un automóvil Volkswagen Voyage dominio AC299XO. En el rodado de menor porte viajaban un hombre y una mujer, resultando esta última herida, debiendo ser trasladad por personal del SAME al Hospital San José para su atención. Numerarios del Comando de Patrulla participaron del operativo, resguardando el lugar y recabando los datos de los vehículos y sus ocupantes; además de desviar el tránsito hasta que los vehículos fueron removidos.

PERSONAL DEL SAME TRASLADA A LA PERSONA HERIDA AL HOSPITAL SAN JOSÉ





ACUDIÓ PERSONAL DEL COMANDO DE PATRULLA





COLON Y JEAN JAURES, LUGAR DEL CHOQUE ENTRE EL VOLKSWAGEN Y LA GILERA





EL VEHICULO INVOLUCRADO EN EL ACCIDENTE. ATRAS PUEDE VERSE AL SAME ATENDIENDO A LA SEÑORA HERIDA.

#Dato pasado el mediodía de ayer en Colón y Jean Jaures choque de una moto Gilera Tuning y un VW Voyage. En la moto viajaba una pareja, la mujer resultó herida y fue trasladada al hospital por la ambulancia ?? del SAME, Comando Patrulla ?? zona 1 permaneció en el lugar. pic.twitter.com/yLNW76av2p — Daniel Trila (@dantrila) 31 de enero de 2019

Una mujer resultó herida en accidente céntrico

