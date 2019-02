La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ene/2019 Motín en la Unidad 41







Tres reclusos amenazaron con armas blancas a personal penitenciario y enviaron un audio a una FM de San Pedro, solicitando garantías y el traslado a otra unidad. "El jefe del penal nos dijo que nos van a lastimar", decía el mensaje. Uno de cada tres presos triplicaría su condena por delitos ocurridos dentro del penal de San Nicolás. Carlos Escobar, Nicolás Bilo Acosta y Facundo Andrade ayer por la mañana ataron la puerta de su celda al tiempo que amenazaban con armas blancas de fabricación casera al personal penitenciario, solicitando ser trasladados del penal de Campana alegando malas condiciones de detención y amenazas. Dos de ellos fueron parte de otro hecho similar hace 15 días, cuando junto a otro reo tomaron rehenes dado que fueron acusados de querer abusar sexualmente de otro preso en el Penal de San Nicolás. "Estamos en el pabellón 12, necesitamos que vengan los derechos humanos, porque estamos en riesgo de muerte, porque el jefe del penal nos dijo que nos van a lastimar", se escuchó en el audio difundido por una FM de San Pedro, ciudad de donde es oriundo uno de los detenidos. "Nos queremos ir de traslado, y si es necesario lastimar a alguien, lo vamos a hacer". "La policía nos quiere lastimar, de acá no vamos a salir hasta que no venga alguien y nos saquen bien. No queremos que nos lastimen, no queremos que nos maten. Estamos en un calabozo que da asco", agregaron. Con la intervención del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) del Servicio Penitenciario se logró reducir a los amotinados, quienes fueron trasladados a un pabellón especial mientras se decidan los pasos a seguir. EN SAN NICOLÁS Tras tomar como rehenes a un médico, un enfermero y un agente penitenciario, reclusos pidieron ser derivados a otra unidad carcelaria y retomar contacto con sus familiares, el pasado 17 de enero y fueron trasladados a la Unidad 41. En la oportunidad, Javier Tisera, periodista y docente del Instituto Terciario que funciona en el penal de San Nicolás, confirmó al portal "Noticias San Pedro" que el episodio se inició con una imputación a los tres presos por abusar sexualmente de otro recluso. Tisera también señaló a la prensa que las condiciones que se viven en la penitenciaría nicoleña: "En una celda de 4 personas viven 10. A lo largo de todo el año hay puñaladas y un montón de cosas que no son públicas. En este momento hay 800 presos en donde debería haber 350 o 400". Los relevamientos internos, explicó el docente, indican que el 70 % tiene causas abiertas pero no condena, y la mayoría está por causas vinculadas con el narcotráfico o situaciones derivadas del consumo de estupefacientes y además señaló: "Uno de cada tres presos triplica su condena por delitos ocurridos dentro del penal. Por el contrario, de los 20 egresados que tuvimos en el terciario en estos años, ninguno reincidió".

TOMA DE REHENES EN SAN NICOLÁS HACE TAN SOLO DOS SEMANAS ATRAS POR LOS MISMOS PROTAGONISTAS. (CAPTURA DE VIDEO DE EL INFORMANTE DE SAN NICOLÁS)



