Desde Cambiemos denunciaron "una actitud dictatorial del presidente Fraticelli"

Además, cuestionaron a Romano: "Dice querer ser intendente de Campana, aunque vive en Zárate, y se fue en el medio de la sesión para atender su consultorio privado". Los concejales del bloque Cambiemos, Carlos Cazador; Luis Gómez; Romina Buzzini; Miriam Cazenave; y Andrea Molina denunciaron "una actitud dictatorial del presidente Fraticelli" en la sesión extraordinaria del pasado martes. Estas declaraciones de los ediles llegaron luego que el presidente del HCD en el recinto no haya sido equitativo en las medidas que tomó ya que fue "injusto" con ellos y "más permisivo" con el unibloque opositor. "Tenemos un presidente del cuerpo legislativo que toma la figura de titular del bloque justicialista, castigando a los concejales de Cambiemos y perdonando al monobloque opositor ante actitudes similares", aseveró Cazador. Y añadió: "Yo nunca vi que le saquen el uso de la palabra a alguien como me sucedió a mi ayer (por el martes), que estaba fundamentando distintos temas y me quedé sin posibilidades de hacerlo; o cuando le cedí la palabra al concejal Luis Gómez que no me dejaron tomarla sin fundamento alguno". Además, consideró que a Fraticelli "le queda muy grande ese lugar, que fue puesto allí porque este año se le terminará la vida política". También cuestionó su falta de autoridad dado que "permitió que en la sesión haya más chicanas que cuestiones políticas". Luego de destacar las mejoras que encaró el intendente Sebastián Abella en la ciudad, el legislador sostuvo que "la barbaridad de los proyectos que presentaron ayer para ser tratados sobre tablas no merecían ni el menor de las discusiones por su irracionalidad para ser analizados en una sesión extraordinaria y ahí se ve reflejado su incapacidad para generar iniciativas que mejoren y beneficien a los vecinos". Por su parte, Gómez calificó como "atípica" a la sesión y que allí se vio que "claramente hay una oposición unida con alambre con el único propósito de perjudicar a la gestión Abella. Pero no les va a durar mucho, porque cuando se acerquen las elecciones van a fluir los verdaderos intereses demostrando que es un pacto endeble". Asimismo, cuestionó al concejal Romano: "Quiere ser intendente pero en la mitad de la sesión se retiró y no volvió; justo en el momento que tratábamos las obras paras el Dignidad, un barrio que a él lo supuestamente lo preocupa mucho por lo que publica en los medios de comunicación. ¿Ese es su compromiso por la ciudad?" En tanto que, Buzzini al hacer referencia de la creación de la Comisión Especial para investigar si el jefe comunal está vinculado a la causa del ex jefe de la DDI manifestó que "quien confeccionó este proyecto que fue presentado por los tres bloque opositores desconoce las funciones del Concejo Deliberante y pretenden adjudicarle poderes que no corresponden". "Es anticonstitucional esta medida porque quien está abocado a investigar la presunción de un delito es el Poder Judicial y no el HCD. Con esto está a las claras que desconocen las reglas y que es una cuestión política", dijo la edil. Por último, Cazenave hizo hincapié en que en la sesión de ayer no se trató lo más importante que era el presupuesto para el 2019. "El presidente del HCD nos mintió diciendo que tras el pedido del Departamento Ejecutivo y nuestro de tratar el veto parcial del proyecto, habían presentado una recurso administrativo, algo que no era real. ¿Cómo se puede consensuar con gente que nos miente en la cara?". "Ayer (por el martes) tratamos ordenanzas que tenían que ver con el presupuesto que aun no está vigente; no tiene lógica que se le ponga plazos de sesenta días a un llamado de licitación cuando no le damos herramientas necesarias al intendente Abella para ejecutarlo", concluyó la legisladora.

Los ediles de Cambiemos se refirieron a la sesión extraordinaria del pasado martes.

Desde Cambiemos denunciaron "una actitud dictatorial del presidente Fraticelli"

