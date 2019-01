"El descubrimiento de un nuevo plato es de más provecho para la humanidad que el descubrimiento de una estrella" --Brillant - Savarin. El británico lord Jhon Montagu IV Conde de Sandwich, fue enviado en 1746, como Comisionado para tomar parte en las negociaciones que se llevaban a cabo en Aquisgrán, con el propósito de conseguir la firma de un tratado de paz que pusiera fin a la Guerra de Sucesión Austríaca que se desarrollaba desde 1740. Fueron dos años de largas negociaciones. Montagu, disponía del tiempo necesario para jugar largas partidas de naipes que lo mantenían absorto durante un gran número de horas. La pasión que adquirió por jugar al bridge, lo llevó a convertirse en un verdadero tahur. No deseando alejarse de la mesa de juego para participar de los largos almuerzos que se estilaban en ese momento, ordenó a su cocinero que le llevara en una bandeja unas rebanadas de pan, algunos vegetales y rebanadas de carne. Para evitar ensuciarse las manos, el Conde colocó los alimentos entre dos rebanadas de pan, lo que le permitía tener una de las manos libres y así poder seguir jugando. Con este aperitivo tan fácil de preparar, no necesitaba dejar de jugar para llevarse un bocadillo a la boca cuando tenía hambre. Así nació el sandwich, que triunfó primero entre la clase social más rica para terminar siendo un alimento popular. Sin embargo, lo más extraño de esta historia no fue su creación, sino que el Conde Montagu, dejara escrito en su testamento que el mejor legado que le dejaba a su país era la creación del sandwich. Si bien su origen fue aristocrático al nacer en la Corte, su creación dio origen a la aparición de la "fast food" (comida rápida). El término sandwich es un epónimo. Este vocablo se usa para nombrar a todas las cosas que se llaman igual que su inventor, justo como el sandwich. Hay otros epónimos de comida, como la ensalada César. La grafía sandwich en inglés, pasó a formar parte de la Real Academia Española, en 1927, bajo el nombre de emparedado. Actualmente hay sandwich de todo tipo, tamaño y para cada ocasión: desde el básico de jamón y queso, hasta la galleta rellena de crema, dulce o helado. Se pueden comer fríos o calientes; con cubiertos o con ambas manos; en la calle o en distintos establecimientos. Hoy en día, es un alimento económico y es prácticamente imposible entrar en una cafetería o en un bar, sin toparnos con una gran variedad de sandwich, ésto ocurre en muchos países alrededor del mundo. Entre éstos encontramos las famosas hamburguesas, cuyo origen norteamericano data de finales del siglo XIX y principios del XX; como así también, los muy difundidos " hotdogs", que a diferencia de lo que piensan algunos, su origen no es norteamericano, sino alemán, ya que comenzaron a conocerse y difundirse en 1904, en la ciudad de Frankfurt y a los cuáles se los conoce en otros países con la denominación de "perros calientes"; "panchos"; "salchichas emparedadas", etc. En el año 1996, los británicos gastaban 7,9 millones de dólares en sandwich. Cada año se consumían en Gran Bretaña unos mil trescientos millones de estos emparedados preparados con diferentes rellenos. Algunos establecimientos ofrecen sandwich exóticos como por ejemplo los de carne de canguro o de carne de caimán y aún en otros van más allá ofreciendo rellenos de carne de serpiente o de carne de rata desmenuzada. Dentro de lo dulce se destaca el de fresas y crema entre dos rebanadas de pan untadas con pasta de chocolate. Pese a todo, no fue hasta el año 1840 que este bocado apetitoso pasó a formar parte de la gastronomía de EE.UU, cuando la cocinera Elizabeth Leslir describió en su libro de cocina por primera vez la receta de un sandwich.

El Rincón de Aléthea:

Un bocado apetitoso

Por Angela Monsalvo

