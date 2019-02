La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ene/2019 Semanario del Pescador:

Calor intenso y buena pesca

Por Luis María Bruno







Las altas temperaturas reinantes en estas semanas ya nos van haciendo pensar en realizar nuestras jornadas de pesca en horarios nocturnos. Esto lo comprobamos al realizar una nueva jornada de pesca con el amigo y colaborador Jorge Robson. Si bien emprendimos el viaje para el Guazú bien temprano la temperatura en este día ya se hacía sentir, después de pasar por La Estación del pescador por unas buenas porciones de carnadas retomamos nuestro viaje hasta la guardería del Camping Recreo Keidel donde guardó a "Gino" mi embarcación. Nos informamos con los muchachos de la bajada de lancha que el pique estaba bastante remiso por lo que pudieron ver en las salidas de otras embarcaciones. Por nuestra parte, con Jorge, pusimos proa aguas abajo cruzamos por el Doradito y nos ubicamos en un sector de juncales antes de la boca del Paraná Bravo. Lo primero que nos llamó la atención sobre los juncales era el movimiento de agua que había, como si de repente las tarariras estuvieran cazando, corriendo a algún cardumen de mojarras, pero después pudimos ver que se trataba de cardúmenes de sabalitos de unos 20 a 30 centímetros que se movían a flor de agua de un sector a otro. Acondicionados nuestros equipos y realizados los primeros intentos fue Jorge el primero en recibir un buen pique en su equipo, comenzó a luchar con la pieza hasta que prácticamente se le clavó en el fondo. Minutos de espera y de trabajo con la caña siempre tensa hasta que nuevamente comenzó a subir hasta salir a flote lo que ya imaginábamos una hermosa raya de unos cinco kilos haciendo doblete con un pati. Foto, filmación y al sacarle el anzuelo a la raya para su liberación ella misma se chuseó con su cola cosa increíble. Jorge continuó con muy buenos piques que dieron para pati y bagres amarillos, por mi parte estaba en el pocito de los bagres blancos de muy lindos portes. Promediando la media mañana nos movimos a la costa de enfrente y nos fondeamos en una profundidad de unos siete metros teniendo a tiro de caña profundidades de más de quince metros. Hasta aquí las carnadas más rendidoras fueron las lombrices y la tripa de pollo pero en este nuevo sector comenzó a dar muy buenos resultados la maza y el maíz fermentado. De esta manera se comenzaron a dar piques y capturas de armados que promediaron de los dos a los tres kilos de peso además de lindos bagres blancos y amarillos de excelentes portes. Promediando las 14:00 horas ya no se soportaba más el calor ni aún bajo la toldilla de la lancha, por lo que acordamos con Jorge el final de esta jornada. Todo lo comentado lo podes ver en nuestros programas televisivos Nº760 y 761. Esta semana te mostramos la primera parte de todo lo acontecido en esta jornada de pesca la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 21 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Doblete de pati y raya de 5kg.



