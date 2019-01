Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. RAMAS ACUMULADAS "Hace dos semanas en calle Machiandearena y Sabatinni (barrio San Jacinto) pasó el camión recolector de ramas y me dijo que las levanta el que lleva la grúa. Pasó por la esquina y ni atención. A los días pasó por el frente y tampoco. Iba ya cargado y siguen pasando los días y las ramas, pasto y troncos que sacó la vecina siguen ahí. Estaría bueno que pase y lo junte para que el barrio se vea más limpio y cuidado", escribe Nélida. CALLEJÓN SIN ARREGLAR "El callejón San Sebastián aún sin arreglar", muestra Rubén. BARRIO EL PORTAL "Este es el estado en calle Los Almendros en el barrio El Portal, y sobre calle Villegas es igual la situación", muestra Osmar. CALLE INTRANSITABLE "Barrio los Pioneros calle Moya entre Mansisidor y Cueli terrible el estado de la cuadra", escribe Enrique. ¡POR FIN! "Muchas gracias, después de 3 meses y 5 reclamos míos más los de mis vecinos hoy (por ayer) ABSA reparó la pérdida de agua en San Luis 290 con solo 1,5 hs de trabajo. Ahora falta que a quien le corresponda arregle el hormigón para que no vuelvan a romperse los caños", escribe Eduardo. EL RALLY EN EL ALBIZOLA "No es el Dakar es el desastre de mi calle Beltrame al 2600 en el barrio Albizola, nunca le hacen nada y eso que reclamamos, eso sí a una cuadra esta el salón "Las Moras" y vaya a saber por qué hasta los sábados se las manda a arreglar", escribe Gustavo.

31 de Enero de 2019:

Quejas Vecinales

