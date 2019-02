La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ene/2019 Fútbol Femenino:

Las Auriazules debutarán frente a Gimnasia de La Plata como locales. Esta etapa de la temporada comenzará el 9 de febrero y definirá dos ascensos a la Primera A. Mientras siguen avanzando con su pretemporada de verano bajo las órdenes del entrenador Néstor Daniel Gómez, las chicas de Puerto Nuevo ya conocen su hoja de ruta para la segunda parte de la temporada 2018/19 de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la AFA. Las Auriazules se clasificaron a la Zona Campeonato para pelear por los dos ascensos a Primera A que estarán en juego y en esta segunda fase estarán debutando como locales frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, presumiblemente el próximo sábado 9 de febrero. En la primera fase, durante su participación en la Zona B, las Portuarias lograron cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. En tanto, las Triperas terminaron como el mejor equipo de la Zona A con 27 puntos (nueve victorias y apenas una derrota), 50 goles a favor y tan sólo 5 en contra. Esa primera fecha de la Zona Campeonato tendrá también los siguientes partidos: Real Pilar vs Luján, Comunicaciones vs Lima FC, SATSAID vs Deportivo Español y All Boys vs Banfield. Para las chicas de Puerto Nuevo, el calendario marca que luego visitarán a Deportivo Español por la segunda fecha y que posteriormente volverán a ser locales frente a Banfield. Más adelante se enfrentarán con All Boys (V), SATSAID (L), Real Pilar (L), Comunicaciones (V), Luján (L) y Lima FC (V). En la segunda rueda se repite el cronograma, aunque se invierten las localías. El ganador de esta Zona Campeonato ascenderá directamente a Primera A, mientras que los equipos que terminen ubicados del 2º al 5º puesto jugarán un Reducido por el segundo boleto a la máxima categoría. Y allí estará el objetivo de las Auriazules: poder estar en la pelea por los primeros cinco lugares para mantener viva la ilusión.

