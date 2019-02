Las Ronaldas son las únicas líderes de este campeonato de Fútbol 5 femenino que se desarrolla en el complejo La Barranca.

El pasado sábado se disputó la segunda fecha del Torneo de Fútbol 5 Femenino "Pink" que se desarrolla en el complejo La Barranca. Y tras esta nueva jornada, Las Ronaldas quedaron como únicas líderes con 6 unidades. Los resultados de esta segunda fecha fueron:

-El Rejunte 1 – Las Panteras 1. Goles: Natalia Cavana (ER); y Liliana Acosta (LP).

-Es lo que Hay 8 – Real Bañil 0. Goles: Guadalupe Colello (2), Romina Vincent (2), Gisela Salvo (2), Marcela Sánchez y Daiana Gaggiotti (ELQH).

-Hierros Campana 7 – De Taquito 0. Goles: Nadia Dell´Acqua (3), Adriana Preiser (2) y Yésica Suppa (2) (HC).

-Las Ronaldas 3 – Las Chimuelas 1. Goles: Elisa Abella, Araceli Banchero e Ileana Mayans (LR); y Telma Peral (LC).

POSICIONES. Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Las Ronaldas, 6 puntos; 2) Plan B, Hierros Campanas, Es lo que Hay, Real Bañil y De Taquito, 3 puntos; 7) El Rejunte y Las Panteras, 1 punto; 9) Las Chimuelas, sin puntos.

PRÓXIMA FECHA. La tercera jornada de este certamen se jugará el sábado 2 de febrero y tendrá los siguientes partidos: Hierros Campana vs Plan B (17.00), Las Chimuelas vs Las Panteras (18.00), Real Bañil vs Las Ronaldas (19.00) y Es lo que Hay vs El Rejunte (20.00). Quedará libre De Taquito.

GOLEADORAS. Transcurridas estas primeras dos fechas, las máximas artilleras del torneo son: 1) Rocío Palau (Plan B), 5 goles; 2) Adriana Preiser (Hierros Campana), Nadia Dell`Acqua ( Hierros Campana), Evelyn Orosco (Las Ronaldas) y Carolina Galeano (Plan B), 4 goles.