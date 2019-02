La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ene/2019 Breves: Fútbol







JUEGA BOCA Por un encuentro postergado de la 12ª fecha de la Superliga, Boca Juniors visitará esta noche a San Martín de San Juan desde las 21 horas. Será el segundo partido oficial como DT Xeneize de Gustavo Alfaro luego del empate de pasado domingo frente a Newells. Para este compromiso, el entrenador dispondría tres variantes en el once titular: Jorman Campuzano reemplazará a Wilmar Barrios (vendido al Zenit de Rusia), mientras que Mauro Zárate y Ramón Ábila ingresarían por Carlos Tevez y Darío Benedetto. En tanto, en el elenco sanjuanino, el DT Rubén Forestello relegaría al campanense Nazareno Solís al banco de suplentes. SALA: RASTROS DEL AVIÓN Dos almohadones de asientos fueron encontrados ayer en la costa de Francia y las autoridades policiales de la búsqueda señalaron que son del avión desaparecido en el que viajaba Emiliano Sala, futbolista argentino que se trasladaba de Nantes a Cardiff para incorporarse al club galés que compite en la Premier League. El hallazgo se produjo en una playa cerca de Surtainville, en la Península de Cotentin. En tanto, tras la aparición de los almohadones, el gobierno británico anunció que reanudará la búsqueda del futbolista en el Canal de la Mancha y que este operativo público será de carácter submarino y se sumará al trabajo privado que se desarrolla por iniciativa de la familia del jugador. GANÓ RIVER Después de tres derrotas consecutivas como local, River Plate se reencontró anoche con la victoria en su visita a Godoy Cruz de Mendoza en un partido pendiente de la 13ª fecha de la Superliga. El Millonario se impuso 4-0 con goles de Lucas Pratto (2), Rafael Santos Borré y el debutante Matías Suárez (ex Belgrano). De esta manera, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo llegó a los 22 puntos y trepó hasta la 11ª posición y ahora sólo debe un único encuentro para "ponerse al día" con el campeonato que lidera Racing Club con 39 unidades. PRIMERA B METRO Hoy se pondrá en marcha la 21ª fecha del campeonato con el partido que disputarán Barracas Central y Almirante Brown desde las 17 horas. El Guapo (42) busca volver a tomar la cima de la tabla de posiciones que hoy lidera Estudiantes de Buenos Aires (43). En tanto, el Mirasol (7º con 27 unidades) intenta mantenerse entre los ocho mejores, dado que los ubicados del 5º al 8º puesto jugarán el Reducido por el quinto ascenso a la Primera B Nacional (los cuatro primeros suben directamente). COPA LIBERTADORES Anoche concluyó la primera fase previa en busca de la clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores de América 2019. Delfín de Ecuador eliminó a Nacional de Paraguay y en la siguiente etapa se medirá con Caracas de Venezuela; La Guaira de Venezuela dejó en el camino a Real Garcilaso de Perú y se medirá en la próxima instancia con Atlético Nacional de Colombia; y Defensor Sporting de Uruguay superó a Bolívar de Bolivia y ahora irá por Barcelona de Ecuador. Los otros cruces de la Fase Previa II son: Talleres de Córdoba vs San Pablo de Brasil, Danubio de Uruguay vs Atlético Mineiro de Brasil, Melgar de Perú vs Universidad de Chile, The Strongest de Bolivia vs Libertad de Paraguay y Palestino de Chile vs Independiente Medellín de Colombia.

