Almacenamiento de la leche materna: lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer

Saber cómo almacenar la leche materna puede resultar confuso, pero los siguientes consejos prácticos pueden ayudarte a escoger envases, congelar y descongelar la leche materna y más. Escrito por el personal de Mayo Clinic Si estás amamantando y debes regresar al trabajo o buscas tener más flexibilidad, posiblemente consideres usar un extractor de leche. Sin embargo, una vez que comiences a utilizar el extractor, es importante saber cómo almacenar la leche de manera segura. Los siguientes consejos te informarán sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para almacenar la leche materna. ¿En qué tipo de envase debería almacenar la leche materna? Antes de extraer o de manipular la leche materna, lávate las manos con agua y jabón. Luego, guarda la leche en un envase limpio y con tapa, que sea de vidrio o de plástico duro sin bisfenol A. Puedes también utilizar las bolsas plásticas especialmente diseñadas para recoger y almacenar la leche materna. ¿Cómo se almacena mejor la leche materna extraída? Usa etiquetas y tinta resistentes al agua para rotular cada envase con la fecha de extracción de la leche. Si guardas la leche materna extraída en el centro donde están atendiendo a tu bebé, incluye el nombre del niño en la etiqueta. Coloca los envases en la parte trasera del refrigerador o del congelador, donde la temperatura es más baja. Si no tienes acceso a un refrigerador o un congelador, guarda la leche temporalmente en una hielera aislada. ¿Durante cuánto tiempo se puede guardar la leche materna extraída? Depende del método de almacenamiento. A continuación damos pautas generales para bebés sanos: Temperatura ambiente. La leche materna recién extraída se puede mantener a temperatura ambiente hasta seis horas. Hielera aislada. La leche materna recién extraída se puede almacenar en una hielera aislada y junto con bolsas de hielo hasta por un día. Refrigerador. La leche materna recién extraída se puede almacenar en la parte posterior de un refrigerador limpio durante cinco días. Sin embargo, lo mejor es usarla o meterla en el congelador dentro de los tres primeros días. Congelador horizontal. La leche materna recién extraída se puede almacenar en la parte posterior de un congelador horizontal hasta por 12 meses. Sin embargo, lo mejor es usar la leche congelada dentro de los primeros seis meses. ¿Cómo se descongela la leche materna congelada? Descongela primero la leche almacenada por más tiempo. Coloca el envase congelado en el refrigerador la víspera del día en que pienses usarla. Puedes también entibiar la leche colocándola debajo del chorro de agua caliente o en un bol con agua caliente. No calientes un envase con leche congelada en el microondas ni muy rápido en la cocina porque parte de la leche puede calentarse demasiado y otra parte quedar fría. ¿Tiene la leche materna descongelada un olor o un aspecto diferentes a la leche materna fresca? El color de la leche materna puede variar, según lo que comas. Además, la leche materna descongelada puede tener un olor o una consistencia diferentes a la de la leche fresca, pero no hay peligro en dársela al bebé. Si tu bebé no quiere tomar la leche descongelada, valdría la pena ver si acortar el tiempo de almacenamiento hace que la acepte mejor.

Almacenamiento de la leche materna: lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer

