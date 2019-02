La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 El Gobierno municipal todavía gestiona sin el presupuesto







Es porque la oposición se niega a tratar el veto parcial del intendente a los cambios que le había impuesto al proyecto. Cambiemos exige que los bloques disidentes permitan la puesta en vigencia del presupuesto anual. Finalizado un 2018 con casi el 50 por ciento de inflación y una devaluación que le hizo perder al peso la mitad de su valor, la Ciudad todavía no sabe con qué presupuesto afronta el nuevo año: la mayoría opositora se niega a tratar el veto parcial del intendente al proyecto aprobado en diciembre a pesar de las presiones del Gobierno y el bloque oficialista para lograr su entrada en efectiva vigencia. En las últimas horas apareció un nuevo argumento que respaldaría el no debate del presupuesto. Según afirmó la concejal Soledad Calle, presidente de la bancada del PJ-Unidad Ciudadana, el veto al proyecto incurre en errores técnicos que hacen imposible su ejecución. Esta situación, anunció durante la sesión extraordinaria llevada a cabo el martes, originó la presentación de un trámite administrativo por parte de la presidencia del HCD. Sucede que, de acuerdo a lo expuesto por la concejal, el veto parcial del jefe comunal instruye restablecer artículos que nunca fueron puestos a consideración del cuerpo legislativo, ya que el proyecto de presupuesto arribó desde la comisión sin ellos o con modificaciones de fondo. "No existe el (proyecto de) Presupuesto original", aseguró la edil. "Si se quiere las alternativas de presupuesto que existen son el aprobado por el HCD con modificaciones y el vetado parcialmente por el Departamento Ejecutivo", explicó. Los cambios que la oposición impulsó en el presupuesto municipal de $2.410.900.953 buscaron otorgarle más recursos al Honorable Concejo Deliberante y a garantizar obras de infraestructura en dos de los barrios más humildes de la ciudad: Dignidad y Las Praderas. Pero Cambiemos asegura que los fondos previstos para el HCD se ajustan a su funcionamiento y que el Presupuesto 2019 ya incluía la obra de agua potable para Las Praderas, al tiempo que el Gobierno tiene previsto solucionar la problemática en el Dignidad. En ese sentido, para el titular de la bancada oficialista, Carlos Cazador, la intención de la oposición con estas modificaciones fue en realidad "tratar de mostrar que el intendente no se preocupa" por las necesidades de los barrios campanenses. El exvecinalista volvió a descalificar a sus pares disidentes al tildarnos de "ineptos" -semanas atrás los llamó "haraganes"- por no constatar los trabajos de infraestructura pau-tados en el presupuesto municipal. Y solicitó que se ponga a debate el veto parcial de Abella para "verificar si hay insistencia", estrategia que no prosperará porque la oposición no cuenta con los dos tercios de manos en alto necesarias. Además, sobre el argumento expuesto por su par Soledad Calle, dijo que si hay artículos del presupuesto que no pueden ser restablecidos simplemente quedarán sin efecto. "Es una interpretación", sostuvo el experimentado concejal, al tiempo que señaló que si existen diferencias "lo solucionará el Tribunal de Cuentas". El Gobierno quiere que el presupuesto 2019 entre en vigencia para poder materializar las obras urgentes para este año. La edil macrista Miriam Cazenave demostró esta prioridad cuando remarcó el miércoles que la sesión extraordinaria no había tratado "lo más importante" dentro de la actual agenda legislativa local. Por otra parte, Cazenave cuestionó que la oposición presente proyectos de obras en Dignidad y Las Praderas poniéndole "plazo al intendente para llamar a licitación cuando no le damos la herramienta fundamental que es el presupuesto". También aseveró que Fraticelli, titular del HCD, le había dicho que el trámite administrativo para solicitar la nulidad del veto parcial de Abella había sido presentado la semana pasada, cuando entró recién el lunes. "¿Cómo se puede consensuar con personas que te mienten en la cara?", se preguntó la edil. Pero más allá de las discusiones por tecnicismos, lo cierto es que mientras continúen las irregularidades en los pagos de los cuatro asesores que tiene contratos la oposición y el secretario administrativo del bloque Red por Argentina, no habrá genuino interés de las bancadas disidentes en debatir el presupuesto. Calle dio pistas de esta posición durante la sesión cuando habló de "faltas graves del intendente y de una cadena de funcionarios a su cargo ante la retención indebida de haberes de 5 trabajadores de este cuerpo", situación que relacionó a la "intención de impedir el normal funcionamiento de la democracia local" mediante el veto al incremento presupuestario al HCD. El miércoles Cambiemos reconoció que existe una "situación" con el secretario administrativo de Red por Argentina "que se está tramitando en el Ministerio de Trabajo"; no obstante, manifestó que los contratados "funcionan como proveedores cuyos contratos tienen que volver a hacerse el 1 de enero" y cuyo decreto de respaldo recién se presentó el pasado día 22. "El responsable es el presidente Fraticelli", remarcaron desde el bloque.

Cambiemos busca otorgarle al intendente su presupuesto para poder gestionar en un año clave BUZZINI CRITICÓ A LA OPOSICIÓN POR QUERER INVESTIGAR AL INTENDENTE Lo vinculan con un exjefe policial sospechado de corrupción. "Quien está abocado a eso es el Poder Judicial", sostuvo la concejal La concejal de Cambiemos Romina Buzzini aseguró que la constitución de una comisión especial en el seno del Concejo Deliberante para investigar los presuntos vínculos entre el intendente Sebastián Abella y un exjefe de la DDI zonal acusado de corrupción es "anticonstitucional". Adelantó en ese sentido que Cambiemos no formará parte de ella y reafirmó su apoyo incondicional al jefe comunal: "Confiamos plenamente en su buen desempeño". "Me parece que quien confeccionó este proyecto desconoce totalmente cuál es la función del Concejo Deliberante e inclusive pretende adjudicarle a esta comisión poderes que realmente no tiene, como llamar a prestar declaración testimonial a quien considere pertinente", sostuvo la edil. "La verdad es que el cuerpo carece de autoridad total para citar a alguien a prestar declaración testimonial. Si me citan a mí y me niego, ¿cuál va a ser la sanción?", remarcó. La comisión especial para investigar el supuesto lazo de Abella y el excomisario de la bonaerense "Perico" Pérez -denunciado por el periodista Rolando Graña- fue creada durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante gracias a los votos de las bancadas PJ-Unidad Ciudadana, UV Más Campana y Red por Argentina. Buzzini, cuyo bloque alzó las manos en contra, aseveró un día después que la iniciativa "es anticonstitucional" y subrayó que, en cualquier caso, el encargado de investigar un "presunto delito" es el "Poder Judicial". "Esto a la vista es una cuestión política que pretende hacer un mundo de una situación en la que (Abella) es mencionado por un periodista, no en una causa judicial. En todo caso, el presidente del Concejo Deliberante podría escribirle una carta a la Justicia pidiéndole información que considere necesaria", expresó Buzzini, para quien la oposición solo quiere "ensuciar permanentemente la figura del intendente". Por otro lado, y respondiendo a las acusaciones formuladas respecto a esta denuncia por el concejal vecinalista Carlos Gómez, la concejal lo exhortó a presentarse en la Justicia si cree que el intendente o algunos de sus colaboradores incurrió en algún hecho ilícito. "Si él, como funcionario público, no se presenta a hacer esa denuncia, instó a que lo haga el presidente del HCD, porque tenemos la obligación como funcionarios públicos", aseveró. "Confiamos plenamente en el buen desempeño de nuestro intendente", remarcó Buzzini. Y confirmó que Cambiemos se abstendrá de integrar el cuerpo investigador. "No vamos a acompañar esta comisión porque no podemos ser cómplices de lo que va a hacer", afirmó.

