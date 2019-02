La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Primera D:

CAMBIOS EN LA PRIMERA D Luego de la última reunión de la Mesa de la Divisional en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se informó que en esta temporada 2018/19 de la Primera D se mantendrán los dos ascensos establecidos a comienzos d campeonato (el campeón sube directo, mientras que el segundo ascenso quedará para el ganador del Reducido). En cambio, se suspendió nuevamente la desafiliación, por lo que el equipo que termine último en la tabla de los Promedios seguirá en la categoría en la próxima campaña igualmente. De esta manera, los promedios ya no corren más en la Primera D, dado que en la temporada 2019/20 ya no seguirán (algo que probablemente se extiende al resto de las divisionales de ascenso). Finalmente, también se confirmó que la temporada 2019/20 de la Primera D se dividirá en dos torneos cortos, como anteriormente sucedía con Apertura y Clausura.

En la reanudación del campeonato de la Primera D, el Auriazul visitará a Atlas desde las 17 horas en el partido que abre la primera fecha de la segunda rueda. Con la ilusión de seguir prendido en la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, Puerto Nuevo reanudará esta tarde su participación en el campeonato de la Primera D cuando enfrente a Atlas en un partido que se disputará en el estadio Ricardo Puga de General Rodríguez con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. El conjunto Auriazul, dirigido por Carlos "Jetín" Pereyra, terminó la primera rueda en el octavo puesto con 21 unidades, después de haber perdido frente a Real Pilar y Muñiz en sus últimas dos presentaciones del 2018. Hoy buscará que esa racha no se extienda y regresar con puntos de un reducto que le ha resultado sumamente adverso en los últimos años: acumula siete visitas sin victorias ni goles a favor contra Atlas en General Rodríguez. La pretemporada de Puerto Nuevo se desarrolló con intensos trabajos físicos a lo largo de las primeras semanas para posteriormente comenzar la etapa de descarga y amistosos, que no le dejó un buen saldo, al menos desde los resultados (derrotas frente a Defensores de Belgrano, la Reserva de Villa Dálmine y Atlético Las Campanas). En ese proceso aparecieron problemas físicos en algunos jugadores importantes para el DT, como son los casos del defensor Gonzalo Leizza (molestias en el talón) y del mediocampista Nicolás Colombano (desgarro). Además, "Jetín" debió evaluar alternativas para suplantar la partida del delantero Diego Pertossi. Finalmente, los atacantes Nazareno Gómez y Agustín Monteleone se incorporaron al plantel. En este contexto, la formación titular que el Auriazul presentaría esta tarde mantiene algunas dudas, aunque de acuerdo a lo observado en los amistosos sería: Leandro Bonet; Julián Sprovieri, Santiago Correa, Joaquín Montiel; Enzo Moreno, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Orlando Sosa y Mauricio Ruiz. Por su parte, Atlas concluyó la primera rueda en la tercera posición con 25 puntos, a dos del líder Argentino de Merlo (27 puntos) y uno por detrás de Real Pilar (26). Sin embargo, su cierre de 2018 tampoco fue positivo: perdió con Liniers y empató con Argentino de Rosario (4º con 24 unidades) en sus últimas dos presentaciones. En el receso de verano, el Marrón perdió a su goleador, el juvenil Antony Alonso (11 tantos), quien fue contratado por Deportivo Riestra y luego cedido a Justo José de Urquiza (ambos equipos de la Primera B Metropolitana). En contrapartida sumó a los defensores Nicolás Morro, Marcos Gastón Díaz y Damián Pérez Roa y al delantero Luciano Orzo. En su preparación, el equipo dirigido por César Rodríguez realizó amistosos frente a Ferro Carril Oeste, Sportivo Barracas y Deportivo Laferrere. Y la probable formación titular para el encuentro de esta tarde sería con Ricardo Grieger; Federico Aguirre, Nicolás Pardo, Nicolás Morro, Rodrigo Díaz; Sebastián Arriagada, Diego Prado, Alejandro Martínez, Román Gnocchi; Gonzalo Romero y Elías Torancio o Maximiliano Maciel. "Atlas es un gran rival, que siempre es animador en la categoría. Pero nosotros llegamos muy bien para hacer el mejor partido posible. Tenemos mucha fe que en esta segunda rueda vamos a hacer un gran torneo para pelear en los primeros puestos", señaló "Chiquito" Bonet, arquero Portuario, de cara al choque que esta tarde pondrá en marcha la segunda rueda de la Primera D y también las ilusiones de los simpatizantes de Puerto Nuevo.

CARLOS TAPIA MANIOBRA EN UNA PRÁCTICA DE FÚTBOL EN EL CARLOS VALLEJOS. HOY SERÁ UNO DE LOS ONCE TITULARES DEL AURIAZUL. PRIMERA D – FECHA 16 VIERNES - 17.00 horas: Atlas vs Puerto Nuevo / Edgardo Kopanchuk - 17.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Claypole / Gonzalo Pereira DOMINGO - 17.00 horas: Real Pilar vs Juventud Unida / Tomás Diulio LUNES - 17.00 horas: Muñiz vs Argentino de Merlo / Jonathan de Oto - 17.00 horas: Central Ballester vs Argentino (R) / Javier del Barba - 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Liniers / Juan Pablo Battaglia - 17.00 horas: Yupanqui vs Lugano / Lucas Brumer EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 71. En 70 partidos, Puerto Nuevo logró 35 victorias, Atlas ganó 23 veces y empataron en 12 ocasiones. Puerto Nuevo marcó 143 goles, mientras que Atlas convirtió 107. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 34 partidos, Puerto Nuevo ganó 18 (76 goles) y Atlas lo hizo en 8 (44 goles). Empataron 8 veces COMO LOCAL ATLAS. En 36 encuentros, Puerto Nuevo venció en 17 oportunidades (67 goles) y Atlas logró 15 triunfos (63 goles). Empataron 4 veces. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El sábado 1º de septiembre de 2018, por la 1ª fecha del actual campeonato, igualaron 1-1 en el estadio Carlos Vallejos. Goles de Santiago Correa (de penal) para el conjunto Auriazul y de Julio Gauna para el Marrón. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El jueves 3 de mayo de 2018, por la 29ª fecha de la Primera D 2017/18, Atlas se impuso 3-0 en General Rodríguez con goles de Román Gnocchi, Antony Alonso y Julio Gauna. APOSTILLAS: Seis partidos sin ganar lleva Puerto sobre Atlas con 2 empates y 4 derrotas. Como local, 3 partidos sin triunfos con 2 empates y una derrota. Y como visitante, 7 encuentros sin triunfos con 7 caídas seguidas sin marcar goles en General Rodríguez. La última victoria en esta condición se remonta al miércoles 14 de noviembre de 2007, por la 9ª fecha de la Primera D 2007/08. Fue por 5 a 3 con goles de Lucas Ávila (2), Juan Pablo Martínez, Orlando Sosa y Diego Romero para el equipo de nuestra ciudad (Wilson Severino anotó los tres tantos de Atlas). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA VISITANTE DE 1989 El sábado 2 de septiembre de 1989, por la 19ª fecha del campeonato 1989/90 de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-0 en cancha de Atlas. La síntesis de ese encuentro fue: ATLAS (0): Becerra; O.Gómez, Suárez, Desimone y Néstor Gómez; Luis López (Arredondo), Casanova y Magallanes; Escujuri, Cura y Petrussi (Bassano). DT: Jorge Spinelli-Fernando Francani. SUPLENTES: Moreno y Aranda (presentó un jugador menos). PUERTO NUEVO (3): Marcelo Colazo; Darío Enriquez, Oscar Rodríguez, Walter Montani y Hernán Ayerbe; Rubén Alvarez (Mario Gómez), Rubén Stella y Raúl Roldán; Ramírez (Juan Carlos Sena), Raúl Silvero y Luis Marcelo Tellería. DT: Héctor Maggiolo. SUPLENTES: Gustavo Monín, Gilberto Quiróz y Juan Carlos Suárez. GOLES: PT 25m Ayerbe (PN). ST 15m Ramírez (PN) y 36m Tellería (PN) CANCHA: Atlas. ARBITRO: Daniel Navarro.

