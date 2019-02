La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Primera B Nacional:

Desde las 21 horas, el Violeta disputará su primer partido oficial del año. Ojeda, Martínez y Cuevas serían las novedades en la formación titular. Los recesos se hacen largos en el fútbol argentino. Y para los simpatizantes de Villa Dálmine esa situación terminará hoy, porque desde las 21 horas el Violeta reanudará su participación en el campeonato de la Primera B Nacional cuando enfrente como visitante a Atlético Rafaela en el inicio de la 14ª fecha. Con el objetivo de seguir sumando para alejarse de la pelea por la permanencia y meterse en la lucha por la clasificación al Reducido, el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta afrontará el primero de los once compromisos que le quedan por delante en esta temporada. Y este receso le dejó a "Nico" el desafío de rearmar el mediocampo tras las salidas de Cristian Álvarez y Federico Jourdan. Encima, el refuerzo Fabricio Brener (proveniente de Belgrano) sufrió un esguince de tobillo a los pocos días de arribado a Campana y hoy no estará a disposición del entrenador, quien apostó por Lucas Cuevas y el retraso de Mariano Miño para reconfigurar la línea media. "Por la salida de Jourdan tuvimos que buscar alternativas para esa posición y contábamos con Cuevas y (David) Gallardo, quien se lesionó durante la pretemporada en Colón. Por eso le tocó jugar de entrada a Lucas. Y lo hizo muy bien, con un rendimiento importante y hasta convirtiendo goles en los amistosos. Ojalá que pueda sostener ese nivel y ganarse un lugar después de un semestre en el que prácticamente no jugó", señaló Otta respecto a su decisión de darle la titularidad al volante formado en las divisiones juveniles de Huracán. Las otras novedades en la formación inicial serán las presencias de Juan Marcelo Ojeda en el arco y de Mauro Gastón Martínez como segundo marcador central. Ambos tendrán su debut absoluto con la camiseta Violeta, aunque el ex arquero de Rosario Central y River ya estuvo en dos oportunidades en el banco de suplentes el año pasado. Entonces, los once que saldrían a la cancha de Nuevo Monumental de Rafaela esta noche serán: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Mauro Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. La nómina de convocados se completa con Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcos Martinich, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Gastón Martiré, Francisco Nouet y Germán Lesman (uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes). "El equipo llega bien a este primer partido del año, después de una pretemporada que nos dejó muy conformes. Y sabemos que si hacemos las cosas bien nos vamos a poder traer un buen resultado de una cancha siempre difícil", aseguró Otta en declaraciones a FM Radio City. Este reinicio del campeonato encuentra a Villa Dálmine en la 11ª posición con 17 puntos, a uno de distancia de los puestos de clasificación al Reducido. EL RIVAL Por su parte, Atlético Rafaela está 14º con 15 unidades, aunque en doce presentaciones, dado que ya quedó libre en la primera parte del campeonato. Su entrenador, Juan Manuel Llop, dispondría la siguiente formación para recibir al Violeta esta noche: Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Abel Masuero, Sergio Rodríguez, Roque Ramírez; Ezequiel Montagna, Facundo Soloa, Marcelo Guzmán, Luciano Pogonza; Maximiliano Casa y Mauro Albertengo (es la misma formación que cayó 2-1 frente a Instituto en el último amistoso de pretemporada que realizó La Crema). En tanto, en el banco de suplentes estarán: Matías Tagliamonte, Nicolás Zalazar, Lautaro Navas, Mauro Marconato, Enzo Gaggi, Marco Borgnino y Juan Esquivel. Quien quedó descartado para el encuentro frente a Villa Dálmine fue el delantero Matías Quiroga, quien arrastra problemas físicos que no le permitieron estar a disposición del Chocho Llop. EL ÁRBITRO El encuentro comenzará a las 21 horas en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela y contará con el arbitraje de Héctor Paletta, cuyo historial con Villa Dálmine marca que dirigió 12 encuentros en los que el Violeta cosechó 7 victorias, 4 empates y una derrota. En esta temporada ya coincidieron una vez, en la primera fecha del campeonato, cuando el equipo de nuestra ciudad se impuso 3-0 a Instituto como local.

LUCAS CUEVAS SE GANÓ UN LUGAR EN EL ONCE TITULAR. EN LO QUE VA DEL CAMPEONATO APENAS DISPUTÓ UNOS POCOS MINUTOS FRENTE A TEMPERLEY EN LA SEGUNDA FECHA. FECHA 14 – PROGRAMACIÓN VIERNES - 20.00 horas: Los Andes vs Gimnasia (M) / Sebastián Ranciglio - 21.00 horas: Atlético Rafaela vs Villa Dálmine / Héctor Paletta - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Platense / Lucas Comesaña SÁBADO - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Def. de Belgrano / - 17.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Gimnasia (J) / Diego Ceballos - 17.00 horas: Brown (A) vs Santamarina / Luis Lobo Medina - 17.00 horas: Deportivo Morón vs Chacarita / Bruno Bocca - 19.10 horas: Quilmes vs Temperley / Julio Barraza DOMINGO - 17.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Arsenal / Ramiro López - 19.30 horas: Indep. Rivadavia vs Mitre (SdE) / Fabricio Llobet - 21.00 horas: Olimpo (BB) vs Agropecuario / Sebastián Mastrángelo LUNES - 20.05 horas: Sarmiento (J) vs Instituto / Leandro Rey Hilfer LIBRE: Almagro. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 10. En 9 partidos, Villa Dálmine obtuvo 2 victorias, Rafaela se impuso en 3 ocasiones e igualaron 4 veces. El Violeta convirtió 5 goles, mientras que el conjunto santafesino marcó 10 EN CAMPANA. Se jugaron 4 partidos: Villa Dálmine ganó 2 (4 goles), Atlético Rafaela ganó en una ocasión (3 goles) y empataron una vez. EN RAFAELA. Se jugaron 5 encuentros, Atlético Rafaela ganó 2 (7 goles) y empataron los tres restantes. Villa Dálmine no ganó y sólo anotó un gol. EL ULTIMO ENCUENTRO. El lunes 30 de abril de 2018, por la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Atlético Rafaela se impuso 2-0 con goles de Mauro Albertengo y Diego Meza y arbitraje de Fabricio Llobet. APOSTILLAS. Seis partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Atlético Rafaela con 3 derrotas y 3 empates. El último triunfo se produjo el sábado 17 de noviembre de 1990, en Campana, por la 16ª fecha del Nacional B 1990/91. Fue 1 a 0 con gol de Germán Gabriel Del Pino. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (5): Daniel Alejandro Robina (1), Germán Gabriel Del Pino (1), Rubén Oscar Benítez (1), Alberto Horacio Rodríguez (1) y Gustavo Romanello (1). GOLEADORES DE AT. RAFAELA (10): Víctor Grillo (1), Ariel Levrino (1), Fernando Rubén Clementz (1), Claudio Javier Nigretti (1), Gabriel Pedrazzi (1), Daniel Dalmasso (1), Horacio Puchetta (1), Mauro Albertengo (1), Diego Meza (1) y José Alberto Céliz, en contra (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO EMPATE VISITANTE El sábado 15 de agosto de 1992, por la 2ª fecha del Nacional B 1992/93, Villa Dálmine igualó 1-1 con Atlético Rafaela. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: AT. RAFAELA (1): Carlos Mario Goyén; Ramón Armando Jaquet, Ariel Gustavo Levrino, Javier Rubén Berzero y Daniel Fabián Dalmasso; Gustavo Hugo González, Erasmo Armindo Doroni y Luis Dimas Ovejero; Marcelo Díaz, Eusebio Cabrera González y Víctor Gabriel Grillo (Sergio Daniel Oddine Martínez). DT: Francisco Calabrese. VILLA DÁLMINE (1): Alejandro Sergio Ariel Molina; Miguel Luis Elsesser; Omar Alejandro Antúnez (Diego Andrés Bianchi), Rubén Oscar Benítez, Oscar Ernesto Barrios y Adrián Gustavo Casella; Carlos Alberto Pereyra, Fernando José Borio y Alberto Horacio Rodríguez; Omar Alberto Bastía y Adolfo Ceferino Ferraresi (Oscar Alberto Balmaceda). DT: Roberto Resquín. GOLES: ST 4m Alberto Horacio Rodríguez, de penal (VD) y 39m Daniel Dalmasso (AR) EXPULSADO: ST 44m Erasmo Doroni (AR). CANCHA: Atlético de Rafaela ÁRBITRO: Humberto Dellacasa.

