Se trata del lugar donde se guardan y reparan los vehículos de Cablevisión. Una denuncia por derrame de aceite a la vía pública permitió al Municipio constatar la infracción. La Dirección General de Inspección del Municipio realizó la clausura preventiva de un taller de Cablevisión por no contar con la habilitación. Dicha infracción fue constatada por la Subdirección de Higiene Urbana luego de una denuncia efectuada por vecinos a la Guardia Ambiental por derrame de aceite de automóviles a la vía pública. El hecho dio lugar a la intervención de la mencionada dependencia municipal para que actúe en consecuencia ya que es un producto especial que no puede ser arrojado a los pluviales. No obstante, una vez en el lugar los inspectores corroboraron además que el galpón funcionaba como estacionamiento y como taller mecánico para los vehículos de la empresa, sin contar con habilitación alguna. Por ello, se procedió a la clausura preventiva del galpón - ubicado en la calle Estrada, entre Santa María de Oro y Balcarce- y se labraron las actas correspondientes dando intervención al Juzgado de Faltas, que es el organismo habilitado para aplicar la sanción correspondiente. Por el derrame del aceite, en el lugar también trabajó Defensa Civil que contuvo el producto para evitar que siga cayendo en los pluviales y arrojó un material absorbente sobre el pavimento para evitar cualquier accidente con conductores y peatones.

Defensa Civil arrojó un producto absorbente sobre el aceite





Los vecinos denunciaron el derrame del aceite a la Guardia Ambiental.



Clausuran un taller por falta de habilitación

