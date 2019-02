La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Cuento:

¡Sí, acepto!

Por Gonzalo Augusto Firpo











Gonzalo Augusto Firpo. Foto: Archivo.

_ ¿…acepta por esposo a Pablo Daniel Díaz? _ ¡Sí, acepto! Nunca había pensado en casarse formalmente. ¿¡Casamiento!? ¡Ni por las dudas! ¡Ni antes, ni durante, ni después! Ni cuando era joven y no podía, ni en su madurez sintiendo un profundo amor. Simplemente no lo pensaba y no lo necesitaba. Como muchas personas, no creía en los formalismos. _ "Son simples papeleríos", "Una firma en un papel".- decía. No se veía firmando un acta en ninguna oficina pública o Registro Civil, ni dando explicaciones o razones a ninguna persona. No le importaba nada lo que pensaban el resto de las personas, ni sus amigos, ni sus familiares. Le sobraba con saber que su amor era verdadero, sentido y eterno. ¡Y recíproco! De eso sí estaba seguro. Amaba a su pareja profundamente y ese amor era completamente único y real. ¡Mutuo! Lo más importante de todo era justamente aquello: ambos se amaban fuertemente y con el corazón. ¿¡Acaso hace falta algo más!? ¿¡Un papel!? ¿¡Unas firmas!? ¿¡Unos sellos!? ¿¡Testigos!? ¿¡Acaso hace falta una gran fiesta!? Se amaban desde muchísimo tiempo atrás, desde muy jóvenes, aunque al principio ocultaron su profundo enamoramiento y su apasionado amor. Eran muy pequeños entonces. Por mucho tiempo solo ellos y algunos queridos amigos sabían al respecto. ¡Muy pocos amigos! Eso cuidaba el noviazgo y sus relaciones personales. Finalmente poco a poco dejaron de ocultarlo y aunque tampoco lo gritaban a los cuatro vientos, por lo menos se sentían más libres para disfrutarlo "en público". Mayoría de edad, libertad, democracia… ¿¡Hijos!? Ni por casualidad alguna vez pensó en tener hijos. Nunca lo conversaron como pareja tampoco. Estaban bien así a pesar de que las décadas pasaban y de vivir juntos desde mucho tiempo. ¡La convivencia era un éxito! Vivían en la consumación del amor. ¡La felicidad y el amor! Amar es vivir… luchar. Caerse y levantarse. ¡Juntos! ¡No casarse y procrear! Son ideas, sentimientos… ¡Armar algo de a dos! Para siempre. ¡Hasta que la muerte los separe! Sin papeles banales y sin descendencia directa si así no lo deseas. Hay sobrinos y sobrinas por todos lados y ahijados por doquier y de los dos… Por fin un día, como quien no quiere la cosa y por todo ese amor sentido y expresado, lo conversaron y decidieron dar el sí como la ley lo mandaba. Como la nueva y maravillosa ley lo empezaba a mandar. ¡Se casarían por fin por civil! Más por acompañar el movimiento que porque realmente lo necesitaran. Por convicción. ¡Por hacer historia! ¡Porque sí! ¿¡Por qué no!? ¡Porque el mundo es mejor! ¡Por un mundo mejor! _ Estamos aquí para unir en matrimonio a Pablo Daniel Díaz y Eduardo Javier Chipper. En primer lugar, voy a proceder a la lectura del acta matrimonial. Siendo las 12 horas del día 01 de febrero del año 2011. Comparecen quienes acreditan ser, al objeto de contraer matrimonio civil en virtud de autorización recaída en el expediente número 26.618. Quiero hacer constar que se han cumplido todas las prescripciones legales para la celebración de este matrimonio civil, sin que en la audiencia sustitutoria de edictos se haya presentado ni denunciado impedimento ni obstáculo para esta celebración. Art.198: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos. Art. 431: Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia recíproca… _ ¿Eduardo Javier Chipper acepta por esposo a Pablo Daniel Díaz? _ ¡Sí, acepto! Cuento de Gonzalo Augusto Firpo / EMail: gonxa02@gmail.com

Cuento:

¡Sí, acepto!

Por Gonzalo Augusto Firpo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: