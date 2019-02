La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Buzzini criticó a la oposición por querer investigar al intendente







Lo vinculan con un exjefe policial sospechado de corrupción. "Quien está abocado a eso es el Poder Judicial", sostuvo la concejal La concejal de Cambiemos Romina Buzzini aseguró que la constitución de una comisión especial en el seno del Concejo Deliberante para investigar los presuntos vínculos entre el intendente Sebastián Abella y un exjefe de la DDI zonal acusado de corrupción es "anticonstitucional". Adelantó en ese sentido que Cambiemos no formará parte de ella y reafirmó su apoyo incondicional al jefe comunal: "Confiamos plenamente en su buen desempeño". "Me parece que quien confeccionó este proyecto desconoce totalmente cuál es la función del Concejo Deliberante e inclusive pretende adjudicarle a esta comisión poderes que realmente no tiene, como llamar a prestar declaración testimonial a quien considere pertinente", sostuvo la edil. "La verdad es que el cuerpo carece de autoridad total para citar a alguien a prestar declaración testimonial. Si me citan a mí y me niego, ¿cuál va a ser la sanción?", remarcó. La comisión especial para investigar el supuesto lazo de Abella y el excomisario de la bonaerense "Perico" Pérez -denunciado por el periodista Rolando Graña- fue creada durante la última sesión del Honorable Concejo Deliberante gracias a los votos de las bancadas PJ-Unidad Ciudadana, UV Más Campana y Red por Argentina. Buzzini, cuyo bloque alzó las manos en contra, aseveró un día después que la iniciativa "es anticonstitucional" y subrayó que, en cualquier caso, el encargado de investigar un "presunto delito" es el "Poder Judicial". "Esto a la vista es una cuestión política que pretende hacer un mundo de una situación en la que (Abella) es mencionado por un periodista, no en una causa judicial. En todo caso, el presidente del Concejo Deliberante podría escribirle una carta a la Justicia pidiéndole información que considere necesaria", expresó Buzzini, para quien la oposición solo quiere "ensuciar permanentemente la figura del intendente". Por otro lado, y respondiendo a las acusaciones formuladas respecto a esta denuncia por el concejal vecinalista Carlos Gómez, la concejal lo exhortó a presentarse en la Justicia si cree que el intendente o algunos de sus colaboradores incurrió en algún hecho ilícito. "Si él, como funcionario público, no se presenta a hacer esa denuncia, instó a que lo haga el presidente del HCD, porque tenemos la obligación como funcionarios públicos", aseveró. "Confiamos plenamente en el buen desempeño de nuestro intendente", remarcó Buzzini. Y confirmó que Cambiemos se abstendrá de integrar el cuerpo investigador. "No vamos a acompañar esta comisión porque no podemos ser cómplices de lo que va a hacer", afirmó.

Buzzini criticó a la oposición por querer investigar al intendente

