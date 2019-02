La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 El Municipio realizará un Registro de Ex Soldados Bajo Bandera







Desde este viernes 1º de febrero hasta el viernes 1º de marzo se registrarán a quienes estuvieron afectados al conflicto bélico de Malvinas de 1982. Desde el 1º de febrero hasta el viernes 1º de marzo, la Dirección de Derechos Humanos realizará un Registro Municipal de Ex Soldados Conscriptos afectados al conflicto bélico de Malvinas de 1982 (Bajo Bandera). Se convoca a los nativos de Campana o quienes hayan tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha de la convocatoria al conflicto bélico en defensa del territorio nacional. Los convocados al censo deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad en la Dirección de Derechos Humanos, ubicada en el 1º piso del Edificio 6 Julio (San Martín 373), de lunes a viernes de 9 a 15. También deberán presentar el Certificado de Servicio Militar Obligatorio de Conscripción (SMOC), original y fotocopia fiel, emitidos, a partir del año 2015 por: Fuerza Aérea Argentina, Armada Argentina, Ejército Argentino o Prefectura Naval Argentina. Además, deberán constatar domicilio real en Campana con anterioridad al 2 de abril de 1982.

Semanas atrás, el intendente Abella les mostró a los Ex Soldados Bajo Bandera el avión Pucará que se emplazará en Campana.



