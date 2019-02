La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Breves: Noticias de Actualidad







EL BCRA COMPRA DOLARES El Banco Central decidió ayer elevar el monto de las licitaciones hasta los US$ 75 millones por día en caso de que el tipo de cambio se ubique por debajo de la zona de no intervención. Hasta este jueves, ese monto se ubicaba en US$ 50 millones, pero ante la baja del dólar, la autoridad monetaria resolvió modificar el tope. "Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA", indicó y señaló que "estas licitaciones serán de hasta US$ 75 millones por día". DESIGNACION El Gobierno designó al ingeniero Carlos Alberto Casares como Subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles de la Secretaría de Energía, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Casares se desempeñaba como uno de los vocales del Ente Nacional regulador del Gas (Enargas) y, en el ámbito privado, trabajó durante más de 16 años en la empresa Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, en donde estuvo a cargo de las ventas de gas natural. La designación está vigente desde el 16 de enero último y el decreto lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La oficialización del nombramiento de Casares llega pocas horas después de que Tecpetrol enviara un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que reclama una deuda al gobierno de $5.655 millones. CAIDA DEL SALARIO Los salarios mejoraron en noviembre último 2,9% y crecieron en los primeros once meses del año pasado 26,6%, lo que representó 17,3 puntos menos que el alza de precios en ese período, informó ayer el INDEC. El organismo difundió el Indice de Salarios, que registró aumentos en noviembre respecto de octubre, del 2% en las remuneraciones del sector público y del 2,4% en el privado por debajo de la inflación de ese mes que fue del 3,2%. En noviembre, el alza de precios para los primeros once meses del año fue del 43,9%, y casi duplican el alza promedio de los salarios en ese período del año anterior, que llegó al 26,6%. Los salarios de los trabajadores en negro fueron los únicos que crecieron en noviembre respecto de octubre por encima de la inflación, al mejorar 5,3%. En los últimos 12 meses, es decir desde noviembre del 2107, los salarios tuvieron una mejora promedio del 27,9%, frente a una alza de precios del 48,5%. LLEGAN LOS AUMENTOS Luz, transporte, prepagas y garrafas son los servicios que, desde mañana, volverán a subir, en el primer día de febrero. Desde hoy, el servicio eléctrico para los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires subirá un promedio de 26%, con picos de 32%, de acuerdo con lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El Gobierno anticipó que las tarifas de luz subirán 55% a lo largo de este año, muy por encima de la inflación prevista por consultoras privadas, que hasta el momento ronda el 25% anual. En marzo, la luz tendrá un nuevo ajuste, del 14%, luego, subirá 4% en mayo y otro 4% en agosto; ese sería el último incremento en este año electoral. Con relación al transporte, en el segundo mes de 2019 subirán nuevamente las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, además del subte. Así, el viaje mínimo en colectivo será desde mediados de febrero 1,50 peso más caro y el boleto mínimo se ubicará en 16,50 pesos.

