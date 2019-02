La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Acotan los subsidios al gas y Techint amenaza al Gobierno







Tecpetrol, dijo que se reserva el derecho de tomar acciones legales y que va a revisar el plan de desarrollo previsto para Fortín de Piedra. El Gobierno confirmó que no logró acuerdo con las petroleras para modificar la resolución 46 dictada por el exministro Juan José Aranguren por la cual el Estado asegura un precio estímulo al gas de algunas áreas de Vaca Muerta y de Santa Cruz Norte. Como consecuencia, la resolución se mantendrá como fue dictada, pero el subsidio a cargo del Estado se limitará a la producción declarada originalmente. También se decidió que no se aprobarán nuevos proyectos. La información trascendió luego de un encuentro del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con los principales directivos de las petroleras, entre ellos Miguel Gutiérrez, de YPF; Carlos Ormachea, de Tecpetrol; Marcos Bulgheroni, de PAE; Hernán Silva, de Total y Hugo Eurnekian, de CGC. La decisión de la Secretaría de Energía que busca acotar el gasto en este subsidio a u$s700 millones durante este año, afecta principalmente a Tecpetrol, del Grupo Techint, porque en Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, llegó a duplicar la producción con respecto a la estimación inicial. Además abre interrogantes sobre el aumento de la extracción en el futuro porque casi un 80% del alza de 2018 se debe a esa área. También suscita preocupación sobre los precios del gas al público en los meses de invierno, cuando no hay excedentes y el valor tenderá a ubicarse en línea con el de importación, lo que implicará duplicar el que se paga actualmente. El titular de Energía, Gustavo Lopetegui, había propuesto que los desarrollos nuevos tuvieran subsidio solo en invierno, pero esto no fue aceptado por las petroleras, incluyendo a YPF, porque seguía dejando a Techint con evidente ventaja al recibir el estímulo del Estado todos los meses del año, aunque limitado a la estimación original. Apenas concluido el encuentro en la Secretaría de Energía, Tecpetrol informó a la Comisión Nacional de Valores que "la sociedad y sus asesores legales no encuentran sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir." Tecpetrol llegó a producir 17,5 millones de metros cúbicos diarios en Fortín de Piedra, cuando en el proyecto presentado en agosto de 2017 solo esperaba extraer 8,5 millones. Según Tecpetrol, "el cambio de criterio de pago alcanza retroactivamente a las liquidaciones de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018, lo que implica hasta septiembre 2018 un menor pago de $1.994 millones y, si se mantuviera para todo 2018, el impacto ascendería a $5.655 millones".

