Edición del viernes, 01/feb/2019 Se sorteó la Copa Argentina: Villa Dálmine enfrenta a San Martín (SJ)







Se medirán por la etapa de 32vos de final. El vencedor jugaría luego con el ganador del cruce entre Newells y Villa Mitre (BB). Así como Villa Dálmine debió esperar hasta último momento para confirmar su clasificación a la Copa Argentina, ayer debió aguardar hasta la última bola para conocer cuál será su cruce en la primera ronda de la edición 2019 de esta competencia. Así quedó en el partido 32 de la etapa de 32vos de Final, en la que se enfrentará ante San Martín de San Juan, equipo que cuenta en su plantel con el delantero campanense Nazareno Solís, formado en las divisiones juveniles Violeta (de hecho, Walter Nicolás Otta fue quien lo hizo debutar en Primera). El ganador de este cruce esperará luego, en 16vos de Final, por el vencedor del duelo que sostendrán Newells Old Boys de Rosario y Villa Mitre de Bahía Blanca. El sorteo se realizó ayer al mediodía en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre los 64 equipos clasificados para esta edición: los 26 que compiten en Primera División, los mejores 12 de la Primera B Nacional, los seis mejores de la Primera B Metropolitana, los cuatro mejores de la Primera C, los tres mejores de la Primera D y los 13 clasificados del Torneo Federal A. Todos los cruces de los 32vos de Final son: Newell´s vs. Villa Mitre (Bahía Blanca), Vélez Sarsfield vs. Real Pilar, Huracán vs. Unión de Sunchales, Argentinos Juniors vs. Douglas Haig, Gimnasia (LP) vs. Defensores de Villa Ramallo, Banfield vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Rosario Central vs. Sol de Mayo de Río Negro, Estudiantes (LP) vs. Sarmiento de Chaco, San Lorenzo vs. Estudiantes (San Luis), Racing Club vs. Boca Unidos de Corrientes, Boca Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto, Independiente vs. Atlas, Lanús vs. Huracán Las Heras (Mendoza), River Plate vs. Argentino de Merlo, Arsenal vs. Atlanta. Nueva Chicago vs. Central Córdoba (Santiago del Estero), Sarmiento (Junín) vs. All Boys, Tigre vs. Estudiantes de Buenos Aires, Aldosivi vs. Gimnasia de Mendoza, Independiente Rivadavia vs. Midland, Patronato vs. Dock Sud, Almagro vs. Atlético de Rafaela, Atlético Tucumán vs. Platense, Unión vs. Barracas Central, Mitre (Santiago del Estero) vs. Deportivo Roca, Colón vs. Acassuso, Talleres de Córdoba vs. Laferrere, Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Tiro (Salta), San Martín (Tucumán) vs. Agropecuario, Godoy Cruz vs. Deportivo Armenio, Belgrano de Córdoba vs. Deportivo Riestra y San Martín (San Juan) vs. Villa Dálmine. El campeón defensor es Rosario Central, que en diciembre del año pasado le ganó la final a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que los más ganadores son River (2016 y 2017) y Boca (2012 y 2015). Además, supieron alzar el trofeo Arsenal (2013) y Huracán (2014).



EL CUADRO DE LA FASE FINAL DE LA COPA ARGENTINA, CON VILLA DÁLMINE NUEVAMENTE ENTRE SUS PARTICIPANTES.



