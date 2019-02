La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 El Historial:

Villa Dálmine Vs. At. Rafaela

Por Gustavo Belsué









Villa Dálmine juega esta noche frente a Atlético Rafaela en la reanudación de campeonato ENCUENTRO Nº 10. En 9 partidos, Villa Dálmine obtuvo 2 victorias, Rafaela se impuso en 3 ocasiones e igualaron 4 veces. El Violeta convirtió 5 goles, mientras que el conjunto santafesino marcó 10 EN CAMPANA. Se jugaron 4 partidos: Villa Dálmine ganó 2 (4 goles), Atlético Rafaela ganó en una ocasión (3 goles) y empataron una vez. EN RAFAELA. Se jugaron 5 encuentros, Atlético Rafaela ganó 2 (7 goles) y empataron los tres restantes. Villa Dálmine no ganó y sólo anotó un gol. EL ULTIMO ENCUENTRO. El lunes 30 de abril de 2018, por la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Atlético Rafaela se impuso 2-0 con goles de Mauro Albertengo y Diego Meza y arbitraje de Fabricio Llobet. APOSTILLAS. Seis partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Atlético Rafaela con 3 derrotas y 3 empates. El último triunfo se produjo el sábado 17 de noviembre de 1990, en Campana, por la 16ª fecha del Nacional B 1990/91. Fue 1 a 0 con gol de Germán Gabriel Del Pino. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (5): Daniel Alejandro Robina (1), Germán Gabriel Del Pino (1), Rubén Oscar Benítez (1), Alberto Horacio Rodríguez (1) y Gustavo Romanello (1). GOLEADORES DE AT. RAFAELA (10): Víctor Grillo (1), Ariel Levrino (1), Fernando Rubén Clementz (1), Claudio Javier Nigretti (1), Gabriel Pedrazzi (1), Daniel Dalmasso (1), Horacio Puchetta (1), Mauro Albertengo (1), Diego Meza (1) y José Alberto Céliz, en contra (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO EMPATE VISITANTE El sábado 15 de agosto de 1992, por la 2ª fecha del Nacional B 1992/93, Villa Dálmine igualó 1-1 con Atlético Rafaela. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: AT. RAFAELA (1): Carlos Mario Goyén; Ramón Armando Jaquet, Ariel Gustavo Levrino, Javier Rubén Berzero y Daniel Fabián Dalmasso; Gustavo Hugo González, Erasmo Armindo Doroni y Luis Dimas Ovejero; Marcelo Díaz, Eusebio Cabrera González y Víctor Gabriel Grillo (Sergio Daniel Oddine Martínez). DT: Francisco Calabrese. VILLA DÁLMINE (1): Alejandro Sergio Ariel Molina; Miguel Luis Elsesser; Omar Alejandro Antúnez (Diego Andrés Bianchi), Rubén Oscar Benítez, Oscar Ernesto Barrios y Adrián Gustavo Casella; Carlos Alberto Pereyra, Fernando José Borio y Alberto Horacio Rodríguez; Omar Alberto Bastía y Adolfo Ceferino Ferraresi (Oscar Alberto Balmaceda). DT: Roberto Resquín. GOLES: ST 4m Alberto Horacio Rodríguez, de penal (VD) y 39m Daniel Dalmasso (AR) EXPULSADO: ST 44m Erasmo Doroni (AR). CANCHA: Atlético de Rafaela ÁRBITRO: Humberto Dellacasa.



