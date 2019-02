La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Copa Federación:

Maximiliano Peralta, La Josefa; "Sabemos que no tenemos que relajarnos"







Así lo aseguró el delantero Maximiliano Peralta, autor de dos los tres goles de La Josefa en el triunfo sobre Social Obrero, de cara al choque del domingo frente a Sarmiento de Zárate. El arranque de La Josefa en la Copa Federación Norte 2019 ha sido perfecto: triunfos sobre Villariño de José C. Paz como local y frente a Social Obrero de Zárate como visitante. De esa manera comparte la cima de las posiciones de la Zona E junto a Sarmiento de Zárate, su próximo rival (domingo 17.00 en el predio de divisiones juveniles de Villa Dálmine). "La victoria ante Social Obrero nos dejó una linda sensación en lo grupal y anímicamente nos fortalece para afrontar lo que viene", señaló el delantero Maximiliano Peralta, quien ingresó desde el banco y marcó dos de los tres goles del triunfo de La Josefa el pasado lunes. A su vez, el atacante admitió que la victoria le dio "bastante confianza" al equipo, aunque advirtió "Sabemos que no tenemos que relajarnos y seguir trabajando para lograr el objetivo". Para Peralta, la clave de este buen arranque de La Josefa está "en el trabajo que se hace día, a día" y "el buen compañerismo" que existe en el plantel. Mientras que en lo personal, el delantero aseguró se siente "muy bien", "contento por la oportunidad" de poder jugar este certamen y "feliz por poder aportar mi granito de arena para que las cosas estén saliendo bien". En el horizonte del equipo de nuestra ciudad aparece el último campeón del certamen, Sarmiento de Zárate, que también arrancó la Copa Federación de manera perfecta: "Sabemos que es un rival muy duro y que va a ser un partido difícil, pero nosotros tenemos que estar mentalizados en dar un buen partido para dejar los tres puntos en casa", cerró Peralta.



MAXIMILIANO PERALTA ANOTÓ DOS GOLES EN LA VICTORIA 3-1 SOBRE SOCIAL OBRERO.



