La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Copa Federación:

Darío García, arquero de Real San Jacinto, se refirió a la derrota ante Belgrano y también al compromiso que se viene frente a Paraná de Zárate. El pasado domingo se produjo el debut absoluto de Real San Jacinto en la Copa Federación Norte. Y a pesar de comenzar ganando ante un rival de renombre como Belgrano de Zárate, el resultado final marcó una derrota por 3 a 1 en el partido disputado en el predio de divisiones juveniles de Villa Dálmine. "El partido nos dejó la sensación de que tenemos buenos jugadores. Incluso, por momentos fuimos superiores, sobre todo en el primer tiempo. Luego, el desgaste físico nos costó el partido, ya que Belgrano, con jugadores de jerarquía, empezó a manejar la pelota y nosotros no supimos cómo cortar el juego de ellos", contó sobre ese debut el arquero Darío García. "Creo que nos jugó en contra la ansiedad y el nerviosismo por jugar un torneo de esta naturaleza, ya que somos un club con menos de un año de creación", ahondó en diálogo con LAD. Y ya pensando en el choque de mañana sábado frente a Paraná de Zárate, el guardameta agregó: "Para este segundo partido tenemos que mejorar ese aspecto y tratar de cuidar más la pelota para ser un equipo más compacto y efectivo. Será un encuentro duro, ya que los dos equipos estamos en la misma situación y necesitamos sumar". Finalmente, respecto a su regreso a las canchas en esta Copa Federación, García comentó: "Me sentí muy cómodo, feliz de jugar un torneo de esta envergadura. Hace 6 años había dejado de jugar profesionalmente, pero esa alegría que te da el fútbol está intacta. Eso me motiva a practicar y dar lo mejor de mí durante la semana para llegar de la mejor manera a cada partido".



DARÍO GARCÍA EN ACCIÓN, DURANTE LA DERROTA DEL PASADO DOMINGO FRENTE A BELGRANO DE ZÁRATE.



