Desde las 21.15 enfrentará como visitante a Sarmiento por la cuarta fecha de la segunda fase. Una victoria le podría asegurar la clasificación directa a Cuartos de Final. Así como el pasado sábado debió superar un largo viaje hasta Punta Alta, hoy viernes Ciudad de Campana tendrá otro extenso recorrido para afrontar un nuevo compromiso por el Torneo Provincial de Clubes 2018/19. Es que esta noche, desde las 21.15 horas, el Tricolor enfrentará como visitante a Sarmiento de Coronel Suárez, localidad ubicada a más de 550 kilómetros de nuestra ciudad. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la segunda fase, será el primero de los últimos tres de la fase regular para el CCC. Y en caso de extender su invicto en esta etapa (tres triunfos en tres presentaciones), el elenco campanense quedará muy cerca de abrochar su boleto directo a los Cuartos de Final. Incluso, si Carlos Pellegrini de Punta Alta sorprende a domicilio a Sportivo Pilar (también juegan esta noche), una victoria en Coronel Suárez le aseguraría ese pasaje. Actualmente, los dirigidos por Sebastián Silva lideran la Zona C con 15 puntos, seguidos por Sportivo Pilar, con 13; Sarmiento, con 12,5; y Carlos Pellegrini, con 9,5. Pero, además, tras su victoria del pasado sábado, están en lo más alto de la Tabla General. Por eso, un triunfo hoy dejaría a Ciudad en una posición inmejorable de cara a los dos últimos compromisos de la fase regular (Sportivo Pilar y Carlos Pellegrini), ambos como local Por su parte, Sarmiento de Coronel Suárez (cuyas figuras son el base Lucas Chaves y el pivot Alejandro Pappalardi) buscará recuperarse de la derrota que sufrió el pasado sábado como local frente a Sportivo Pilar para tratar de seguir prendido en la lucha por la segunda posición de esta Zona C y volver a mostrarse como un equipo preparado para estar en la pelea por el ascenso al Torneo Federal. De hecho, en la primera fecha de esta segunda fase, los dirigidos por Mauro Richotti complicaron al CCC a lo largo del primer tiempo y recién en la segunda mitad, cuando el Tricolor impuso su intensidad y su mayor rotación, cedieron en lo que finalmente fue derrota 78-58 en Campana. La programación de esta nueva jornada y las posiciones actuales en el resto de la zona son: ZONA A Fecha 4: Teléfonos de Mar del Plata vs Sporting de Mar del Plata (sábado 21.00); Blanco y Negro de Tres Arroyos vs Somisa de San Nicolás (viernes 21.30). Posiciones: 1) Somisa de San Nicolás, 14,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos, 12,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 11,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 9,5 puntos. ZONA B Fecha 4: Platense de La Plata vs Independiente de Zárate (viernes 21.00); Los Indios de Junín vs Independiente de Tandil (viernes 21.30). Posiciones: 1) Independiente de Tandil, 14,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 13 puntos; 3) Platense de La Plata, 11 puntos; 4) Independiente de Zárate, 10 puntos. ZONA D Fecha 4: Atenas de La Plata vs Regatas de San Nicolás (viernes 21.30); Ciudad de Saladillo PG-PP Defensores Unidos de Zárate. Posiciones: 1) Atenas de La Plata, 13,5 puntos; 2) Regatas de San Nicolás, 13,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 12 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate (se retiró del torneo).

EN CAMPANA, EN EL ARRANQUE DE ESTA SEGUNDA FASE, CIUDAD VENCIÓ 78-58 A SARMIENTO. EL DUELO ENTRE RUNKE Y PAPPALARDI VOLVERÁ A SER UNA DE LAS CLAVES DEL JUEGO.



