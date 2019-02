La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/feb/2019 Breves: Fútbol







GANÓ BOCA EN SAN JUAN En un encuentro postergado de la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Boca Juniors venció anoche 4-0 a San Martín de San Juan con goles de Cristian Pavón, Mauro Zárate, Ramón Ábila y Emanuel Más. De esta manera, Gustavo Alfaro consiguió su primera victoria oficial como DT Xeneize, dado que en su debut había igualado el pasado domingo 1-1 con Newells en Rosario. Ahora, Boca igualó en el quinto puesto a Vélez Sarsfield con 28 puntos, aunque tiene un partido menos todavía (el líder Racing tiene 39 unidades) Por su parte, San Martín de San Juan (que tuvo al campanense Nazareno Solís entre los suplentes) se sigue complicando en los Promedios, aunque todavía se mantiene afuera de la zona de descenso directo. SUPERLIGA: FECHA 17 Hoy se pone en marcha una nueva jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con tres partidos. A las 19 horas, Gimnasia recibe en La Plata a Tigre; a las 21.10, Defensa y Justicia intentará nuevamente darle alcance al líder Racing cuando visite a San Martín de Tucumán; y en ese mismo horario, pero en Córdoba, Talleres recibirá al Banfield de Hernán Crespo. La fecha continuará mañana sábado con: San Lorenzo vs Independiente (17.10), Argentinos vs Belgrano (19.20), Lanús vs Colón (19.20) y Rosario Central vs Aldosivi de Mar del Plata (21.30). En tanto, el domingo jugarán: Boca Juniors vs Godoy Cruz (17.10), Unión de Santa Fe vs Newells (17.10), Racing Club vs Huracán (19.20) y Vélez Sarsfield vs River Plate (21.30). Mientras que el lunes, la fecha se cerrará con Patronato vs Atlético Tucumán (19.00) y San Martín de San Juan vs Estudiantes de La Plata (21.10). OTRO REFUERZO SANTO El delantero Juan Camilo Salazar se convirtió en el décimo refuerzo que incorpora San Lorenzo de Almagro este año. El atacante llega proveniente de Millonarios de Bogotá y se convierte en el cuarto "cafetero" que suma el Ciclón luego de los arribos de Raúl Loaiza, Gustavo Torres y Andrés Rentería. El DT Gustavo Almirón sumó además a Fernando Monetti, Gonzalo Castellani, Gino Peruzzi, Román Martínez, Héctor Fertoli y Damián Pérez. PRIMERA B METRO En el arranque de la 21ª fecha, Barracas Central derrotó ayer 3-1 a Almirante Brown y quedó nuevamente como único líder del campeonato con 45 unidades, superando temporariamente a Estudiantes de Buenos Aires (43), que esta noche recibe la visita de Defensores Unidos de Zárate (21.05). Esta jornada también tendrá hoy el duelo entre Deportivo Español vs Tristán Suárez. PRIMERA C La fecha 21 de esta categoría se pondrá en marcha hoy con el duelo que sostendrán Berazategui y Deportivo Laferrere en el sur del conurbano bonaerense. El líder de la categoría es Deportivo Armenio, con 37 puntos. SUB 20: JUEGA ARGENTINA Por la segunda fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 que se está disputando en Chile, la Selección Argentina enfrentará a Colombia desde las 17.30 horas. El conjunto dirigido por Fernando Batista buscará recuperarse de la derrota sufrida en la primera jornada frente a Ecuador por 2-1. La segunda fecha continuará a partir de las 19.50 horas, cuando Ecuador se mida con Uruguay, mientras que a las 22.10 jugarán Venezuela vs Brasil. Las posiciones de este Hexagonal Final son: 1) Ecuador, 3 puntos; 2) Brasil, Venezuela, Uruguay y Colombia, 1 punto; 6) Argentina, sin puntos.

Breves: Fútbol

