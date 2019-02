Transitando el duelo por el suicidio de un ser querido

Cuando un familiar o amigo muere a causa de suicidio puede parecernos increíble que "haya hecho eso", las explicaciones son siempre insuficientes y la duda puede provocarnos desde ansiedad hasta una obsesión que nos perturba. También es frecuente la culpa, mucho más que en otros duelos, salvo unas pocas excepciones. ¿Por qué me hizo esto? Es muy frecuente que las personas que padecimos el suicidio de un amigo o un familiar cercano en algún momento nos enojemos con esa persona. ¿Por qué no? Esa persona no sólo nos abandonó sino que es responsable de toda la angustia y la culpa que sentimos ahora. No está mal sentir enojo, y es bueno que lo podamos expresar. Tal vez, cuando pase el tiempo, cuando podamos aceptar que ni nosotros ni ninguna otra persona pudo haber hecho nada diferente, que cada uno de nosotros hizo lo mejor que supo o pudo, también podamos aceptar que la persona que llega a la instancia final del proceso suicida tampoco puede hacer nada diferente. En ese momento podremos perdonarnos, perdonar a otras personas y perdonar a nuestro familiar o amigo que murió a causa de suicidio. Recién entonces comprenderemos que es el perdón lo que nos hace libres. ¿Por qué me acusan? El suicidio es una tragedia que sacude todo el tejido social. Es posible que frente a la sensación de impotencia y el enojo que produce el suicidio de un ser querido algunos busquen culpables. Las personas más cercanas y paradójicamente las que más se ocuparon del difunto son las primeras en la mira. Lo más importante siempre será que nosotros mismos tengamos asumido que no somos culpables de nada. Si esto es así, y si además entendemos las emociones intensas, cambiantes y contradictorias por las que están pasando nuestros familiares y amigos, nada de lo que digan debería afectarnos demasiado. Tengamos en cuenta que cada uno transita el duelo a su propio ritmo e incluso algunos se quedan estancados en el enojo. Seamos comprensivos y compasivos con estas personas, es su forma de expresar el sufrimiento. ¿Tengo que buscar ayuda? El suicidio de un amigo o familiar es un hecho demasiado traumático como para transitarlo en soledad, e intentar hacerlo podría ser peligroso. Sería bueno que en las familias y los grupos de amigos se pudiera hablar del tema sin secretos ni tabúes para que todos y cada uno tengan oportunidad de expresar lo que sienten y ser escuchados por el resto en un ambiente de respeto, contención y especialmente sin que unos sean juzgados por otros. Sabemos que esto no siempre ocurre, no todos estamos preparados para escuchar y esto no habla de la calidad humana de las personas, solamente de sus limitaciones emocionales. Muchas veces tener una familia que tan sólo esté presente ya es mucho. Si ni siquiera contamos con un amigo o familiar que tenga la disposición y la capacidad de escuchar, siempre podemos recurrir a grupos de ayuda, servicios religiosos o líneas de asistencia como nuestra línea de prevención del suicidio. ¿Algún día pasará este sufrimiento? El duelo por la pérdida de un ser querido no es como un obstáculo en el camino que podemos superar para luego seguir igual que antes. Los duelos no se superan, se elaboran, y esa elaboración representa una transformación interna para aquél que sufre el duelo. No hay tiempos normales para un proceso de duelo, pueden ser meses o años. Algunas personas transitan todo el resto de sus vidas en duelos patológicos, pero eso no es necesario. Todos podemos buscar ayuda y decidir ayudarnos a nosotros mismos a elaborar nuestro duelo. Si necesita hablar de estos temas con un asistente en forma gratuita, personal, anónima y confidencial, no dude en llamar a nuestra Línea de Asistencia al Suicida. Fuente: www.casbuenosaires.com.ar



Transitando el duelo por el suicidio de un ser querido

