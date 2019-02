QUEDÓ EN 8ª POSICIÓN Con su victoria de anoche en Rafaela, Villa Dálmine llegó a los 20 puntos y quedó en el octavo lugar de la tabla de posiciones, aprovechando que el encuentro entre Central Córdoba y Platense fue suspendido por las lluvias que afectaron Santiago del Estero. En tanto, en el otro encuentro disputado ayer en el inicio de esta 14ª fecha, Los Andes logró revertir un 0-2 para terminar igualando 2-2 como local frente a Gimnasia de Mendoza, que ahora comparte la quinta ubicación con Independiente Rivadavia de esa misma provincia. La programación continuará hoy con cinco encuentros: Nueva Chicago vs Defensores de Belgrano, Ferro Carril Oeste vs Gimnasia (J), Brown (A) vs Santamarina, Deportivo Morón vs Chacarita (todos a las 17.00) y Quilmes vs Temperley (19.10). Mientras que mañana domingo jugarán: Guillermo Brown (PM) vs Arsenal, Independiente Rivadavia vs Mitre y Olimpo (BB) vs Agropecuario. La fecha se cerrará el lunes con Sarmiento (J) vs Instituto (queda libre Almagro).



Con gol de Martín Comachi, Villa Dálmine se impuso 1-0 sobre Atlético y sumó puntos clave para escaparse más en la lucha por la permanencia y para meterse en puestos de clasificación al Reducido. Su próximo compromiso será ante Los Andes en Campana. Cuando llegó el receso de verano en diciembre pasado, muchos simpatizantes de Villa Dálmine lamentaron el momento porque el equipo había vuelto a ganar después de nueve fechas y parecía tomar confianza con los triunfos consecutivos sobre Nueva Chicago y Olimpo de Bahía Blanca. Hoy, y a pesar de las bajas de Cristian Álvarez y Federico Jourdan, esos mismos simpatizantes ni deben recordar aquella sensación después de la enorme victoria que el Violeta consiguió anoche como visitante frente a Atlético Rafaela. Fue por la mínima diferencia, con un tanto de Martín Comachi a los 11 minutos del segundo tiempo, después de una buena acción de Mariano Miño. Y fue la primera vez para el equipo de nuestra ciudad en Rafaela, dado que acumulaba dos derrotas y tres empates en sus anteriores cinco visitas a La Crema. Así sumó tres puntos muy valiosos para escaparse todavía más en la lucha por la permanencia, dado que ayer empató Los Andes y la distancia ahora es de nueve unidades con el Milrayitas, que visitará Campana en la próxima fecha. Y, además, son tres puntos muy valiosos para meterse de lleno en la pelea por la clasificación al Reducido: con 20 unidades, el conjunto de Walter Nicolás Otta ocupa hoy la octava posición y estaría accediendo al octogonal por el segundo ascenso a Primera División. Y es, por sobre todas las cosas, un resultado que riega de confianza al plantel y al cuerpo técnico, que debió reconfigurar la mitad de la cancha en esta pretemporada y, además, plantear anoche un encuentro muy complicado sin el jugador emblema del equipo, Matías Ballini (finalmente suspendido por acumulación de amarillas). En ese sentido, "Nico" acertó con Federico Recalde (de buen partido) en lugar del capitán; también fue muy grata la presentación de Gastón Martínez, quien estuvo firme en la zaga central junto a Fernando Alarcón; y, además, brindó mucha seguridad el debut de Juan Manuel Ojeda bajo los tres palos. Con todas estas sensaciones, y algunas más también, regresa Villa Dálmine a Campana después de su primer compromiso del año. Por eso, claramente, el viaje a Rafaela termina con un balance muy positivo. Ahora asoma Los Andes en el horizonte. Escalar ese desafío sería otro paso gigante en este arranque de año. EL PARTIDO La sorpresa en la formación de Villa Dálmine estuvo en la ausencia del capitán Matías Ballini, quien terminó el año pasado con cuatro amarillas, según el Tribunal de Disciplina de AFA, pero que en el boletín de esta semana apareció entre los suspendidos con cinco amonestaciones. Su lugar fue ocupado por Federico Recalde. El resto de la formación de Walter Nicolás Otta fue la esperada, dado los ensayos de pretemporada: con Gastón Martínez como segundo marcador central; con Emanuel Molina jugando junto al volante central (Recalde en esta oportunidad); con Lucas Cuevas y Mariano Miño a los costados; y con Martín Comachi e Ijiel Protti como puntas de ataque. Así, como lo presuponen esos nombres de características ofensivas, el Violeta fue un equipo dinámico y vertical para atacar a partir de las pelotas que Molina clarificaba desde las inmediaciones del círculo central. Y esa búsqueda incluía también a los marcadores laterales Nicolás Sansotre y Juan Ignacio Alvacete. Una tendencia que fue más clara en los minutos iniciales. En ese arranque del juego, los avances del equipo de nuestra ciudad despertaban expectativas, pero faltó la última puntada en los metros finales. Por eso, lo más peligroso terminó siendo un desborde de Miño por izquierda que Ramírez despejó dentro de su área chica cuando Comachi esperaba detrás para empujarla. Por su parte, la idea de la Crema era atacar desde un adelantamiento en bloque, tratando de plantarse en terreno ajeno con la mayoría de sus futbolistas. Y al momento de profundizar elegía principalmente su izquierda, por donde se movía el juvenil Pogonza y por donde Albertengo encontró espacios para desbordar. Como en esa jugada a los 26 minutos, cuando le ganó el mano a mano a Alarcón y envió un centro bajo que Casa no alcanzó a desviar con precisión, apareado por Martínez. Esa fue la mejor oportunidad del local en la primera media hora, que mostró en algún pasaje a un Atlético Rafaela que logró empujar a Villa Dálmine contra Ojeda, pero que terminó siempre en centros bien defendidos por la zaga central y el arquero Violeta. Así, las dos chances más importantes del primer tiempo llegaron en el tramo final. A los 35, un centro de Cuevas fue controlado por Protti, quien empalmó de llenó el balón en un remate que se fue pegado al palo izquierdo del arquero Macagno. Y cinco minutos después, Montagna desequilibró a Alvacete en el mano a mano y su centro fue cabeceado por Albertengo, quien obligó a un manotazo de Ojeda para desviar la pelota (que se metía de emboquillada) al córner. El inicio del complemento mostró que Villa Dálmine podía sacarle provecho a algunos errores de manejo del local en la mitad de cancha. Un par de pelotas recuperadas podrían haberse convertido en claras oportunidades de no ser por imprecisiones de Protti. Y a los 11, Miño, que había sido protagonista de las dos recuperaciones anteriores, presionó la salida del lateral Ramírez, ganó el balón y se escapó por derecha hasta el fondo del el área para asistir luego a Comachi, quien definió de primera ante un Macagno que quedó estático. Rafaela sintió el golpe y el Violeta tuvo en los minutos siguientes dos oportunidades muy claras para ampliar la diferencia: una gran acción colectiva que terminó con un remate franco de Cuevas, pero al cuerpo del arquero; y un mano a mano en el que Protti falló al querer eludir a Macagno tras una gran habilitación de Cuevas. Entre una situación y otra también la suerte le dio una mano al equipo de nuestra ciudad, porque Copetti ganó en la altura en un córner desde la derecha y su cabezazo con destino de red fue despejado por Federico Recalde sobre la línea, junto al primer palo. Después de la segunda oportunidad que perdió para ampliar la diferencia, el Violeta se retrasó en el campo y apostó por aguantar el resultado. Incluso, Otta mandó a la cancha a Cristian González en reemplazo del impreciso Protti, quien coqueteó con la segunda amarilla. Así, "Nico" (que estuvo rápido para sacar a dos jugadores, Protti y Alvacete, que estuvieron muy cerca de la expulsión) formó una línea de cinco defensores para reforzar la resistencia que por entonces lideraba un incansable Fede Recalde. Y de allí en adelante, más allá de los bochazos al área que intentó Atlético Rafaela, el equipo de nuestra ciudad no sufrió sobresaltos y se quedó con un triunfo enorme, en un escenario en el que nunca había ganado en su historia y que lo deja, en este arranque de año, repleto de ilusiones para lo que se viene. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO RAFAELA (0): Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Abel Masuero, Sergio Rodríguez, Roque Ramírez; Ezequiel Montagna, Facundo Soloa, Marcelo Guzmán, Luciano Pogonza; Maximiliano Casa y Mauro Albertengo. DT: Juan Manuel Llop. SUPLENTES: Matías Tagliamonte, Nicolás Zalazar, Lautaro Navas, Mauro Marconato, Enzo Gaggi, Marco Borgnino y Juan Esquivel. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Mauro Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Federico Recalde, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcos Martinich, Renzo Spinaci, Gastón Martiré, Francisco Nouet y Germán Lesman GOLES: ST 11m Martín Comachi (VD). CAMBIOS: ST 13m Gaggi x Montagna (AR), 22m Marconato x Pogonza (AR), 23m Lesman x Comachi (VD), 34m González x Protti (VD), 36m Borgnino x Guzmán (AR) y 42m Martinich x Alvacete (VD). AMONESTADOS: Guzmán (AR); Alvacete, Molina, Sansotre y Protti (VD). EXPULSADO: ST 45m Mauro Albertengo (AR), por agresión. CANCHA: Atlético Rafaela. ÁRBITRO: Héctor Paletta.

LA ALEGRÍA VIOLETA TERMINADO EL ENCUENTRO Y EL CONTRASTE EN EL ROSTRO DE DECEPCIÓN DEL DELANTERO MAXIMILIANO CASA.





EMANUEL MOLINA JUGÓ CERCA DE RECALDE Y FUE CLAVE PARA CLARIFICAR LAS SALIDAS DEL VIOLETA.





IJIEL PROTTI NO ESTUVO FINO EN RAFAELA Y NO PUDO APROVECHAR DOS SITUACIONES CLARAS DE GOL.





LA PRIMERA ALINEACIÓN TITULAR DE VILLA DÁLMINE EN ESTE 2019

#Imágenes | ¡Las rachas están hechas para romperse! Por primera vez en la historia, Villa Dálmine ganó en Rafaela (hasta ayer, tres empates y dos derrotas) y este fue el saludo final luego de la victoria. #VamosViola pic.twitter.com/F6ZZGY1oTI — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 2 de febrero de 2019

