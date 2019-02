ATLAS ES EL NUEVO LÍDER Ayer comenzó la 16ª fecha, primera de la segunda rueda, con dos encuentros. Por un lado, Atlas superó 2-0 a Puerto Nuevo y se transformó en el nuevo líder de la divisional, al menos hasta que jueguen Argentino de Merlo y Real Pilar, mientras que Claypole igualó 0-0 con Deportivo Paraguayo y alcanzó la línea del equipo de nuestra ciudad con 21 puntos. Esta jornada continuará mañana domingo con el duelo Real Pilar vs Juventud Unida; seguirá el lunes con Muñiz vs Argentino de Merlo, Central Ballester vs Argentino de Rosario y Defensores de Cambaceres vs Liniers; y concluirá el martes con Yupanqui vs Lugano.



Con una ráfaga de dos goles en dos minutos, Atlas le ganó 2-0 en General Rodríguez en la reanudación del campeonato. De esta manera, el Auriazul sufrió su tercera derrota consecutiva. En los últimos años, el estadio Ricardo Puga se transformó en un reducto imposible para Puerto Nuevo, que ayer llegó a ocho derrotas consecutivas en dicho escenario sin siquiera poder marcar goles. En esta oportunidad, en la reanudación del campeonato de la Primera D, el Auriazul perdió 2-0 frente a Atlas en un partido que se definió en una ráfaga, en dos acciones consecutivas cuando promediaba la segunda mitad. De esta manera, el equipo de nuestra ciudad cosechó su tercera caída consecutiva en el torneo, dado que había cerrado el año pasado con derrotas en fila frente a Real Pilar y Muñiz. Por eso se quedó estancado en los 21 puntos, a siete de distancia de Atlas (28), que se transformó en el nuevo líder del campeonato, al menos hasta que jueguen Argentino de Merlo (27) y Real Pilar (26). Los números marcan que Puerto Nuevo sigue prendido en la lucha por los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso, pero la imagen que dejó ayer en General Rodríguez evidencia que todavía está a la búsqueda de una estructura que le brinde solidez para, desde allí, tratar de construir volumen de juego y encontrar los goles tan necesarios para conseguir resultados (en siete de los 15 partidos que disputó no logró convertir; y perdió cinco de ellos). Su próximo compromiso será frente al irregular Central Ballester en el estadio Carlos Vallejos, en su primer partido como local del año. Será un gran oportunidad para romper esta racha negativa y comenzar una totalmente distinta. EL PARTIDO La formación inicial de Puerto Nuevo tuvo variantes tácticas respecto a lo que Carlos Pereyra había planteado en la pretemporada (un sistema 3-4-3): ingresó Agustín Monteleone para jugar cerca de Orlando Sosa, mientras que Carlos Tapia y Mauricio Ruiz se recostaron por las bandas para completar un 4-4-2 que se evidenciaba claramente en el retroceso del Auriazul ante la salida prolija y por abajo que intentaba Atlas desde los pies de su arquero Ricardo Grieger. En esos minutos iniciales, el equipo de nuestra ciudad tuvo dificultades para acomodarse a la propuesta rival, sobre todo Lautaro Cuenos, quien sufría cada vez que Alejandro Martínez (de endiablada gambeta) entraba en contacto con el balón. Pero a medida que fue encontrando las marcas, el Portuario se pudo afianzar en el terreno y negarle espacios al Marrón, cuya tenencia se fue tornando previsible e intrascendente. Sin embargo, esos ajustes defensivos no fueron acompañados por mejoras en la administración del balón. Es que Puerto Nuevo recuperaba retrasado en su campo y desde allí salía con búsquedas largas para Sosa y Monteleone. Por eso, salvo en alguna excepción, no contó con circulación en la mitad de la cancha y ni Tapia ni Ruiz tuvieron pelotas de calidad para explotar por los costados. Así, los avances más profundos fueron un desborde por derecha de Monteleone tras un gran pivoteo de Sosa y una ocasión que Ruiz no pudo aprovechar después de un choque entre el arquero Grieger y el defensor Nicolás Pardo. En contrapartida, las aproximaciones de Atlas fueron más claras, aunque no terminaron de convertirse en situaciones manifiestas de gol. Un centro de Pérez Roa que no alcanzó Torancio en el amanecer del encuentro y un remate de Martínez desde la izquierda que Bonet desvió al córner sobre el final de la primera parte fueron lo más inquietante del local. Para el complemento, el Auriazul hizo un nuevo ajuste táctico: Tapia pasó a jugar por delante de Redondo y Peñalba, mientras que Monteleone se volcó sobre la derecha. Y por ese sector sufrió en el arranque nuevamente Puerto Nuevo, porque Cuenos siempre pasaba de largo ante Martínez y también frente al lateral Rodrigo Díaz. Y en una bocha a espaldas del defensor Portuario se generó la chance más clara del encuentro a los 7 minutos, cuando Martínez definió cruzado ante el achique de Bonet y la pelota salió rozando el segundo palo. La respuesta del elenco de nuestra ciudad llegó sobre los 12 minutos, cuando Monteleone ya estaba de punta en el lugar de Sosa (fue reemplazado por Enzo Moreno) y aguantó un balón que luego guapeó Banegas, cuyo remate desde la medialuna del área fue contenido por Grieger. Fue un pasaje que mostró que el juego se estaba abriendo, que el cansancio (acentuado por el calor) abría espacios. Porque seguidamente a esa ocasión de Puerto Nuevo llegó otra oportunidad para Atlas: fue a los 13, cuando Sebastián Ferrario (de buen ingreso) exigió a Bonet y el rebote le quedó a quedó a Gnocchi, quien definió de media vuelta, pero apenas ancho. Al Auriazul le costó el cambio de aire y el elenco de General Rodríguez se lo hizo pagar en acciones casi consecutivas. A los 22 se combinaron los tres ingresados del Marrón para llegar al 1-0: Ferrario le cruzó el balón a Luis Jurchensen y éste envió un centro que encontró el cabezazo goleador de Maximiliano Maciel. Fue un duro golpe para el Portuario, que dos minutos después sufrió otro cachetazo: un largo tiro libre cayó en el área de Bonet y después de varios rebotes el balón le quedó a Pardo, quien giró y definió junto a un palo para establecer el 2-0. Con más actitud que fútbol y desnudando sus limitaciones, Puerto Nuevo fue en busca del descuento, pero no consiguió más que algunos tiros libres (faltas a Moreno, principalmente) que derivaron en envíos aéreos que nunca se transformaron en situaciones de gol, mientras que cada contragolpe de Atlas llevaba consigo tantos espacios como riesgos. Pero el marcador ya no se movió y esa ráfaga de dos minutos, dos llegadas y dos goles que tuvo el Marrón entre los 22 y 24 minutos del complemento sentenció un encuentro que le dejó al Auriazul un sabor amargo en esta reanudación del campeonato de la Primera D. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLAS (2): Ricardo Grieger; Federico Aguirre, Nicolás Pardo, Nicolás Morro, Rodrigo Díaz; Damián Pérez Roa, Sebastián Arriagada, Román Gnocchi, Alejandro Martínez; Gonzalo Romero y Elías Torancio. DT: César Rodríguez. PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Joaquín Montiel, Nahuel Banegas; Carlos Tapia, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Mauricio Ruiz; Agustín Monteleone y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra. GOLES: ST 22m Maximiliano Maciel (A) y 24m Nicolás Pardo (A). CAMBIOS: ST 9m Sebastián Ferrario x Romero (A), Luis Jurchesen x Pérez Roa (A) y Enzo Moreno x Sosa (PN); 15m Nazareno Gómez x Monteleone (PN); 18m Maximiliano Maciel x Gnocchi (A); y 24m Tomás Fumeau x Cuenos (PN). AMONESTADOS: Díaz, Aguirre, Martínez, Maciel y Jurchensen (A); Montiel, Cuenos, Peñalba y Sosa (PN). CANCHA: Atlas. ÁRBITRO: Edgardo Kopanchuk.

NAHUEL BANEGAS LUCHA EL BALÓN ANTE ROMAN GNOCCHI (FOTO: PASIÓN MARRÓN)



Primera D:

A Puerto Nuevo se le escapó el partido en dos minutos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: