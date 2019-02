La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/feb/2019 El reclamo por la falta de agua en Otamendi se coló a un nuevo "ruidazo" contra el tarifazo







Vecinos del barrio se manifestaron por la escasez de un recurso vital y más en esta época del año. En las calles Cordero, Otamendi y Ripa los vecinos deben esperar hasta la madrugada para poder contar con un poco de presión. El inminente incremento en las tarifas de luz, gas y prepagas o de impuestos como el monotributo sacó otra vez a decenas de vecinos a la calle. Pero en este viernes otro reclamo ganó protagonismo: el de habitantes del barrio Otamendi, que hace una semana sufren escasez de agua y le exigen al Municipio urgente intervención. El problema, según detallaron vecinos a este medio, no es de ABSA o de EDEN. "Luz tenemos y agua hay", aseguró Malvina Cuello, una referente de Otamendi. Lo que no estaría funcionando, señaló, es la bomba que distribuye el caudal hacia los hogares, lo que perjudica en particular a las zonas altas del barrio. "Nosotros estamos haciendo comidas del día porque no podemos guardarlas para el otro. Todo lo tenemos que descartar porque no hay forma de higienizarlo", afirmó Malvina. Esta situación impacta con más fuerza en las calles Cordero, Otamendi y Ripa, donde vecinos deben esperar hasta la madrugada para poder contar con un poco de presión. A esas horas, tareas como el baño de los chicos y la limpieza de la cocina se hacen a contrarreloj. La falta de agua afecta de manera especial a los niños que padecen de alergia, como a los nietos de Malvina. "El médico nos dice que con un baño se les pasa, pero como no podemos dárselo debemos gastar en medicamentos", lamentó la mujer. Los vecinos de Otamendi damnificados han hecho escuchar su voz a concejales de diversos bloques. Todavía no han encontrado respuesta ni solución. También han contactado al Municipio. Varias veces. "Esta mañana llamé a otra persona encargada del agua en el Municipio y me dice que no me podía atender porque estaba ocupado", aseguró Malvina. "Al intendente no lo encontrás", afirmó cuando se le consultó si habló de este problema con Abella. "En el barrio tiene una representante de su partido político, pero ¿qué hace? Nada más que juntarse con él y tomar mate en la casa", cuestionó.

Hace una semana que los vecinos de Otamendi sufren escasez de agua.





Una mujer hace sonar la cacerola en disconformidad con los fuertes aumentos de tarifas. Tambien vecinos de Otamendi reclaman por falta de agua y obras pic.twitter.com/WeHGRv0fXb — Tincho Fournier (@tinchofournier) 1 de febrero de 2019 SEXTO CONSECUTIVO Manifestantes salieron a protestar en diferentes esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y algunas zonas del conurbano en contra de los aumentos de tarifas, en la misma semana en la que miles de usuarios sufrieron cortes de luz y, también, se hicieron efectivos los primeros incrementos del año. La convocatoria se dio primero en las redes sociales, mediante los hashtags #RuidazoNacional y #BastaDeTarifazos. Es el sexto viernes consecutivo de reclamo contra la política de aumentos del gobierno de Mauricio Macri. Las protestas se dieron en los barrios de Caballito, el Microcentro, Parque Patricios, Villa Urquiza, San Nicolás, Boedo, Almagro, Flores, entre otras zonas. También hubo reclamos en esquinas de las ciudades de Lomas de Zamora, Quilmes y La Plata. En Campana, la concentración se dio frente al Palacio Municipal y por unos minutos debió manifestarse debajo de una intensa lluvia. El tráfico vehicular se vio interrumpido y debió ser ordenado por personal municipal de la Dirección de Tránsito.

EN CABA EL RUIDAZO SE DIÓ ENTRE CORTES DE ENERGÍA Y NUEVOS AUMENTOS



El reclamo por la falta de agua en Otamendi se coló a un nuevo "ruidazo" contra el tarifazo

