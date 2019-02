Tira piedras: cortan pastizales a la vera de la Ruta 6

P U B L I C



Un nuevo episodio tuvo lugar durante las últimas horas del miércoles y la madrugada del jueves. Llegó la policía y se escucharon al menos 4 disparos. Serían oriundos de San Luciano. La falta de iluminación nocturna en la Ruta 6, entre Campana y Zárate, sumado a lo alto de los pastizales a la vera de la cinta asfáltica que tiene problemas de bacheo, genera un especial escenario para los "tira piedras", modalidad que parece haber recrudecido este último tiempo en ese trayecto. Esta semana circuló por las redes sociales el episodio que tuvo lugar entre la última hora del miércoles y la 1 de la mañana del jueves, a la altura de los barrios Santa Lucía y San Luciano, donde volaban elementos contundentes con el objeto de detener a los automóviles que transitaban por el lugar. Tanto fue así que, según una fuente consultada por La Auténtica Defensa, la policía fue alertada y se hizo presente. "No los agarraron, porque los tipos se perdieron entre los pastizales. Pero se escucharon al menos 4 disparos". En línea con la veracidad de la versión, ayer pudo verse a operarios desmalezando las inmediaciones de la Ruta en clara acción de disuadir a los malvivientes y dificultar su accionar delictivo. La misma fuente señaló que se sospecha de varios hombres conocidos en San Luciano, quienes recientemente se mudaron a Santa Lucía y que, incluso, serían familiares de un clan dedicado al narco menudeo en los barrios de nuestra ciudad.



Piedras de gran tamaño volaban el jueves a la madrugada en la Ruta 6, entre Santa Lucía y San Luciano. PETITORIO Fue el miércoles al atardecer, cuando un grupo de vecinos del barrio Santa Lucía que viven sobre las calles Carriego y Bidegain, leyeron ante la prensa un petitorio dirigido al Intendente Abella en el que un sector de ese barrio se considera "olvidado" por la Municipalidad, al punto que ni siquiera pasaría el servicio de recolección de residuos y se ven obligados a quemar su propia basura. Una gran zanja a cielo abierto, a metros de las precarias viviendas, recibe los efluentes cloacales y todo tipo de desechos domiciliarios; al tiempo que la mayoría de los vecinos reconocen estar "enganchados" del servicio de Edenor, no cuentan con alumbrado público y se sirven de agua potable a través de una manguera. "Las culebras y las ratas nos invaden dentro de nuestras casas", señala el documento que leyó el vecino Fernando Escobar que culmina diciendo ´´No pedimos una plaza, pedimos lo indispensable para no enfermarnos, para no correr peligro, y para tener un poco de dignidad".

Tira piedras: cortan pastizales a la vera de la Ruta 6

