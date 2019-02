P U B L I C







José Abel Perdomo

Cada vez que se acercan elecciones aparece la idea del voto electrónico y este año no resulta distinto. A pesar de los grandes esfuerzos de sus promotores, sobre todo del elenco gubernamental y de la mayoría de los medios de comunicación, hasta ahora no han logrado los consensos necesarios para imponerlo. Entre los varios argumentos que se esgrimen para justificar la enorme inversión que implica la gran cantidad de máquinas que se deben comprar es que impide el siempre latente fraude electoral. Siempre resulta saludable ver qué ha sucedido en los países que lo han adoptado. En estos días hemos asistido a una feroz campaña contra el gobierno constitucional de Venezuela. Uno de los argumentos para desacreditar las elecciones de mayo del año pasado donde triunfó el actual presidente Maduro es que fue una elección fraudulenta. Lo curioso es que en dicha elección, como desde hace varios años en Venezuela, se utilizó el voto electrónico. Deberían ponerse de acuerdo. En Alemania la Corte Suprema impidió su aplicación argumentando que no permitía la fiscalización del ciudadano común ya que se requiere un altísimo nivel de conocimientos Informáticos para poder hacerlo. En la elección presidencial de Estados Unidos del año 2000 el republicano George W. Bush le ganó al demócrata Al Gore. Para esa victoria tuvo vital importancia el resultado en el estado de Florida donde finalmente ganó Bush por estrecho margen y que luego se supo que el resultado había sido adulterado y que en realidad había ganado Gore. Una noticia que ha sido muy poco difundida es lo sucedido en el Congo en las elecciones del 30 de diciembre pasado. En esa votación se usó por primera vez el voto electrónico y se produjeron verificables alteraciones en el resultado. Incluso la iglesia católica de ese paísaseguró que su equipo de monitoreo, compuesto por alrededor de 40.000 personas, observó a un "ganador diferente". Parece ser que alrededor de 2 millones de votos emigraron por los senderos cibernéticos desde el candidato opositor al más afín al gobierno. Lo realmente preocupante para los argentinos es que según lo informado por los diarios The Washington Post y The New York Times, las máquinas utilizadas fueron "creadas para las elecciones argentinas de 2017". Recordemos que el entonces Ministro de Modernización y actual vicejefe de gabinete de ministros y secretario de gobierno de modernización Andrés Horacio Ibarra fue denunciado por encargar en el año 2016 esas máquinas a un fabricante de Corea del Sur antes de que el Congreso aprobara la Reforma Electoral, ley que finalmente quedó descartada por las vulnerabilidades del sistema. Resulta significativo que en el país donde se fabricaron las máquinas no se utiliza el voto electrónico. Esto no implica que necesariamente suceda algo similar en nuestro país pero como se dice habitualmente "el que se quema con leche ve una vaca y llora" y nos impone no bajar la guardia. Párrafo aparte para la lucha que hace algunos meses emprendieron docentes, alumnos y padres y que se materializó en permanentes manifestaciones para impedir el cierre de 14 escuelas nocturnas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su persistencia y masividad lograron que el gobierno de Rodríguez Larreta tuviera que dar marcha atrás con la medida. "La lucha tiene sentido", aseguraron los gremios. Ellos lo demostraron.

Voto electrónico

Por José Abel Perdomo

