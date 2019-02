Siguiendo la temática planteada en la anterior nota publicada "Elogio a la lentitud" (http://www.laau-tenticadefensa.net/155447), paseemos un poco por la historia: Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en 1927. Macintosh lanzó su primer pc con bombos y platillos (curiosamente) en 1984, el año del Big Brother de Wells. En 2004 Mark Zuckerberg creaba Facebook. Whatsapp, por otro lado se instauró en 2009 y se masificó con una velocidad inédita. Según datos de 2016, superaría los 1000 millones de usuarios. En 2014 fue comprada por Facebook, con lo cual calculemos que un solo grupo maneja la información que voluntariamente brindan miles de millones de interesados a lo largo y ancho del mundo, en un hecho sin precedentes, donde la barrera entre lo público y lo privado quedan absoluta y voluntariamente abolidas. Bienvenidos al Neoliberalismo y sus brillantes técnicas de control Los interrogantes que motivan la presente nota giran en torno a los efectos sobre la conducta y los vínculos a partir de la irrupción de estas tecnologías y la veta de control que implican. Una investigación realizada recientemente arroja la conclusión de que el uso de Facebook produce un estado de ánimo similar al Flow (sensación extremadamente placentera, en la que se pierde la noción del tiempo y abandonamos otros pensamientos para entregarnos a degustar la experiencia del momento presente). Instalados en dicho estado de ánimo nos vemos bombardeados por publicidad, pero no cualquiera, sino aquella especialmente diseñada para nosotros, con eso que queremos comprar. Una y otra vez titilan los espejitos de colores hasta que nos persuaden y tarjeta de crédito en mano, compramos sin movernos del sillón algo que no necesitamos. El filósofo Byung- Chul Han crea el término Psicopolítica para denominar a esta era que habitamos, en la que la mayor estrategia del Neolibera-lismo no es vigilar ni castigar (Chau Foucault), sino seducir por medio del uso de los mencionados medios masivos de comunicación. A través de una ilusión de libertad, creemos que optamos habitar el Panóptico Digital, es decir por vivir Vivimos vigilados y manejados, cual marionetas. Nos imponen modas, comportamientos, ideologías y productos bajo la ilusión de que somos nosotros quienes elegimos. La eficacia del Psicopoder reside en que el individuo se cree libre, cuando en realidad es el sistema el que está manejando sus elecciones. Citando a Aldous Huxley (1932) "Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, una cárcel sin muros en la cual los prisioneros no soñarían en evadirse. Un sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, los esclavos tendrían el amor de su servidumbre" Más allá de las cuestiones relacionadas con la Cultura de Consumo a la que nos vemos sometidos, hemos llegado a lo que el autor denomina LA ERA DE LA RABIA. La comunicación digital facilita los desbordes impulsivos. Los vínculos se ven mediatizados. La velocidad con que se emite el mensaje y por ende la falta de reflexión sobre el mismo genera frecuentes "shitstorms" (tormentas de mierda), así como declaraciones de amor repentinas, separaciones vía whatsapp, difamaciones, declaraciones de venganza dignas de Vito Corleone en un mal día…y más. Por otro lado, pareciera que generalizamos al resto de la vida esa modalidad ansiosa, apresurada y superficial de relacionarnos. Hace tan poco que estas tecnologías impregnaron nuestras vidas que no sabemos cómo usarlas. Asistimos así, a un aumento masivo del apuro, de la bronca, impaciencia e intolerancia. Viviendo en ese marco odioso, sólo queda enfermar como individuos y como sociedad. Quizás sea momento de retomar las riendas, de parar a pensar para qué queremos usar la tecnología. Buscar un equilibrio entre el uso de la misma y el tiempo indispensable para disfrutar de la vida analógica… la antigua: la de los mates, libros, visitas, sobremesas y charlas sin monitores; la de la infancia con lápices de colores y rodillas lastimadas. De hecho, hay desarrollos muy interesantes al respecto desde la Terapia Cognitiva, que básicamente enseñan a ir más lento. "La dificultad de hoy en día (…) estriba en generar espacios de soledad y silencio en los que encontremos algo que decir (...) algo que realmente valga la pena ser dicho (...)." Byung-Chul Han. Psicopolítica. Ed Herder. Pág. 123. Mariana Ceballos. / Lic. En Psicologìa / MP 20292. / licmarianaceballos@yahoo.com.ar





Opinión:

La era de la rabia

Por Mariana Ceballos

