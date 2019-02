La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/feb/2019 2 de febrero de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ¡MANOS A LA OBRA! "Gracias señor Intendente por leer nuestro reclamo, ya empezaron a arreglar el callejón San Sebastián", muestra Rubén. FALTÓ ALGO... "Calle del Pino entre Castelli y Rawson el municipio cortó el pasto pero los pastos están todos amontonados y no han podado la planta que es una cueva. ¿De esta forma quieren combatir las ratas? Además alguien puede esconderse en esa planta", escribe Mirta. ESPERAN RESPUESTA "Seguimos sin respuestas de parte del municipio, la calle Moya entre Cuelli y Mancicidor (barrio Los Pioneros) es un abandono total", escribe Nahuel. NO PUEDEN ENTRAR "Vivo en el barrio Otamendi, sobre la calle Pedroza junto a mi mujer y mi dos hijos. Y cada vez que llueve tengo que caminar por una cuadra que está muy desmejorada, se forma barrial llena de pozos, huellas y desniveles. Pido una ayuda por mi familia y mis vecinos que viven lo mismo que estoy viviendo yo. Los autos no pueden. Cada vez que llueve tenemos que dejar el auto en la calle principal (Cordero) ponernos nuestras botas y caminar hacia la casa", escribe Alejandro. PERDIDA DE AGUA "Esto es todos los días en la esquina de Luis Costa y Castelli, gran pérdida de agua", escriben desde la Imprenta Arcograf. REDUCTORES DE VELOCIDAD "Imagen de Las Heras al 400. Hace años que se están pidiendo los reductores de velocidad en la esquina de Las Heras y Jean Jaures. Los autos andan como si estuvieran en la ruta, ya es una locura parece que el municipio esta esperando que ocurra un grave accidente y despues si los van a colocar", escribe Damián. #ComoRecibimos "Gran pérdida de agua hace varios días en la vereda de Colectora Norte 1566 en el barrio La Josefa, hice el reclamo en Absa y no tengo respuesta" #Video pic.twitter.com/aC65HveI1D — Magui Felizia (@mawifelizia) 1 de febrero de 2019

