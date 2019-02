Daniel Vidal, subcampeón de la Clase Tres de la Asociación Turismo Zonal Pista, se prepara para una nueva temporada. El campanense Daniel "Chino" Vidal se coronó subcampeón de la Clase Tres y tuvo una gran temporada el año pasado, alcanzando el triunfo con el Chevrolet Classic y haciendo historia dentro de la divisional mayor de la Asociación Turismo Zonal Pista por darle a la marca del moño su primer éxito en la categoría. Y pensando en repetir y mejorar lo hecho en 2018, el piloto de nuestra ciudad redobla los esfuerzos y ya pone manos a la obra en el Classic para afrontar otra exigente temporada, en la que pondrá en pista su unidad, también el VW Gol que utiliza Sebastian Signore y trabaja en un tercer auto del equipo, el cual espera su turno para salir a pista y ser de la partida si todo está en condiciones. El Classic fue revisado en su totalidad una vez finalizada la temporada: se lo desarmó de manera completa para la revisión de sus elementos y posible reemplazo. Asimismo se trabaja en el motor para mantener y acrecentar la potencia alcanzada, factor importante para mantener la competitividad durante esta temporada. A todo esto se suma el trabajo de carrocería, pensando en la estética para el comienzo de la campaña, allá por el mes de marzo. "Estamos trabajando desde que se bajó la bandera a cuadros de la última del año pasado, revisando todo para rearmar el Classic y que esté en las mejores condiciones para una prueba que realizaremos antes del comienzo de temporada a fines de ver cómo le cae la nueva goma", contó Vidal. "Se trabaja en todos los aspectos: chasis, motor y carrocería para que el auto esté en las mejores condiciones y repasando también el VW Gol y encarando un nuevo proyecto para el equipo, pero que haremos con tiempo. Esperamos tener otro buen año, vamos por la pelea del campeonato como lo hicimos en 2018 y para ello trabajamos junto a Dante Tamburrini y Jorge Baliñas, quienes ponen toda su experiencia en pista para que tengamos estos resultados", agregó el campanense. -Fue un año redondito el 2018. -Sí, claro, pero nos faltó la frutilla del postre que era el campeonato y estuvimos muy cera de esa posibilidad. -Como en ALMA en su momento, ¿recordás? -Cómo me voy a olvidar si estaba todo dado para el título. Faltaban pocas vueltas para el final y lo superé a Sanguinetti y nunca me imaginé que como lo peleaba con él me iba a tirar afuera de pista dejándome sin chances. Fue una actitud fea para sancionar, pero no pasó nada. -Permitime Chino, pero la verdad es que ese campeonato te lo robaron -Sí, sí, claro. Fue tal cual y yo no tomé ninguna actitud en ese momento y la verdad es que me equivoqué -¿Y eso para que sirvió? -Para darse cuenta que esto es muy competitivo y nadie regala nada. Y queda un sabor amargo, lo que te hace pensar como lo encararía en este momento si volviera a suceder lo mismo -¿Por qué el cambio al Turismo Zonal Pista? -Esto que recién hablamos seguro que tiene que ver. Yo corrí muchos años en ALMA y estaba con la gente que quería estar. Pero luego apareció esto y hablé con Tamburrini y él me dio ánimo para estar acá, que por cierto me siento muy cómodo -Muchos años ya con Tamburrini. -Sí, lo conocí en el autódromo de Mercedes. El culpable fue "Tití" Rodríguez, que me hizo los contactos y desde ese momento no nos separamos más. Y la verdad que más que un preparador ya estamos en una etapa de amigos y eso no tiene precio. -¿Ahora vas por el uno? -Siempre uno lo intenta; como ves, nos planteamos un nuevo desafío y espero que dé sus frutos. -¿Hay "Chino" piloto para rato? -No. Nos dimos un año más y no sé si después estará todo dado para que continúe. Por lo pronto vamos a disfrutar de este momento. -¿Ves en tu hijo a tu sucesor? -¡Uy, qué tema tocaste! No creo que pueda correr con mis avales. El día que quiera no se lo voy a impedir, pero lo tiene que hacer con la plata que él genere, como cuando empezó su papá. A mí nadie me regaló nada. O sea, todo depende de su voluntad. -¿Cuál es el deseo para este año? -Espero poder concretar esta posibilidad del campeonato, no solo por mí, sino también por toda esa gente que siempre me acompañó.

EL CHEVROLET CLASSIC DEL “CHINO" VIDAL, PROTAGONISTA SIEMPRE.



Automovilismo:

No es un cuento "Chino"

