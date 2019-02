Cayó 68-66 como visitante ante Sarmiento, después de sufrir un parcial de 11-1 en la parte final del juego. De esta manera, por la victoria de Independiente de Tandil, perdió el liderazgo de la Tabla General. Cuando parecía que tenía todo encaminado para sumar su cuarta victoria consecutiva en la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, a Ciudad de Campana se le escapó el partido y también el invicto que ostentaba en esta etapa de la competencia. Es que a menos de cuatro minutos para el final de su visita a Coronel Suárez, el Tricolor ganaba por ocho puntos (65-58). Sin embargo, no volvió a encontrar el aro, sumó pérdidas y Sarmiento se lo hizo pagar con un parcial de 11-1 para quedarse con la victoria por 68-66 (a tres segundos del cierre, Francisco Santini falló dos libres que podían haber llevado el juego a tiempo extra). A pesar de este resultado, el CCC se mantiene como líder de la Zona C con 16 puntos, aunque Sportivo Pilar (15) se le acercó tras su victoria 95-59 sobre Carlos Pellegrini de Punta Alta (10,5). En tanto, Sarmiento quedó tercero con 14,5 unidades. El conjunto pilarense será el próximo rival del equipo de nuestra ciudad, que con una victoria ante Sportivo se asegurará la primera posición de la Zona C y un lugar en los Cuartos de Final. En tanto, en la pelea por el "1" de la General, los dirigidos por Sebastián Silva cedieron el liderazgo que habían alcanzado, dado que Independiente de Tandil venció 89-81 a Los Indios de Junín y llegó a 16,5 puntos. Anoche en Coronel Suárez, lo mejor de Ciudad de Campana pasó por el goleó del pivot Martín Delgado (anotó 21 puntos) y el aporte desde la banca de Juan Cruz Gallardo (15). En Sarmiento, las figuras fueron el base Lucas Chaves (20 puntos, tres triples) y el interno Juan Ignacio Bellozas (19), quienes sacaron la cara ante la floja noche del pivot José Luis Pappalardi (apenas 8 puntos y 0 de 5 en triples). SÍNTESIS DEL PARTIDO SARMIENTO (68): Lucas Chaves (20), Joaquín Tuero (4), Iván Krenz (2), Juan Ignacio Bellozas (19) y José Luis Pappalardi (8) (FI) Maximiliano Sterz (13), Pablo Rodríguez (2), Juan Ignacio Ferraro (0), Ariel Daloi (0) y Lorenzo Marsal (0). DT: Mauro Richotti. CIUDAD DE CAMPANA (66): Facundo Romani (10), Maximiliano Gutiérrez (10), Francisco Santini (5), Rubén Runke (2) y Martín Delgado (21) (FI) Alejandro Irigoyen (3), Juan Cruz Gallardo (15) y Alejo Fioretto (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 13-15 / 18-15 (31-30) / 18-21 (49-51) / 19-15 (68-66). GIMNASIO: Ricardo Amado Azurmendi (Sarmiento).

JUAN CRUZ GALLARDO APORTÓ 15 PUNTOS DESDE LA BANCA.



Ciudad perdió el invicto en Coronel Suárez

