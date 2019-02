Por la tercera fecha, el Verdinegro visita a Lima FC desde las 19 horas, mientras que San Jacinto enfrentará a Paraná en cancha de Belgrano de Zárate desde las 20. La Josefa juega mañana. Este fin de semana se disputará la tercera fecha de la Copa Federación Norte 2019 y dos de los tres equipos campanenses que participan de esta competencia jugarán hoy sábado, ambos como visitantes: Defensores de La Esperanza visitará a Lima FC, mientras que Real San Jacinto enfrentará a Paraná de Zárate. En tanto, La Josefa jugará mañana domingo, pero como local, frente a Sarmiento de Zárate en un choque que definirá al líder de la Zona E (será en el predio de Divisiones Juveniles de Villa Dálmine). Por la Zona F, Real San Jacinto disputará esta tarde su segundo encuentro y buscará recuperarse de la derrota sufrida el pasado fin de semana ante Belgrano de Zárate (líder con 6 puntos) como local. Paraná está en la misma situación que el elenco campanense (que ya no tiene a Javier Magua como Director Técnico) y también busca sus primeros puntos. El encuentro se jugará desde las 20 horas en cancha de Belgrano, que queda libre este fin de semana. Mientras que por la Zona G, Defensores de La Esperanza afrontará un duelo clave por la segunda posición frente a Lima. Es que ambos equipos perdieron con La Sonia de José C. Paz y le ganaron a Maipú de Zárate. Así, con 3 unidades cada uno son escoltas de La Sonia (6 puntos). Para este partido, el DT Cristian Tejera tendrá cuatro bajas: Brian Aranda, Matías Andrusyszyn, Mariano Rosada y Gonzalo Ramos. Por ellos ingresarán Sergio Robles, Marcelo Martínez, Marcelo Dorregaray y Leonel Cepeda. Así, los once del Verdinegro serán: Daniel Doello, Santiago Aguilar, Nahuel Bardallo, Marcelo Dorregaray, Sergio Robles; Marcelo Martínez, Leonel Cepeda, Maximiliano Díaz, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. El cotejo se disputará desde las 19 horas en Lima. En el otro encuentro de esta tercera fecha de la Zona G, La Sonia se medirá como local frente a Maipú.

DEFENSORES DE LA ESPERANZA VENCIÓ 2-0 A MAIPÚ EL PASADO FIN DE SEMANA. CLUB SOCIAL DEPORTIVO LAS PALMAS Los días lunes y miércoles se hacen prueba de jugadores para competir en la Liga Campanense año 2019. La misma está dirigida para jugadores de 1ra División, 3ra División, 4ta División, y 5ta División. La misma se desarrollará en la cancha del barrio Lubo, ubicada en calle Tierra del Fuego y Colectora. Presentarse todos los lunes y miércoles a partir de las 18 horas: lunes 4, miércoles 6, lunes 11, miércoles 13, lunes 18, miércoles 20, lunes 25 y miércoles 27 de febrero. DT. Técnico Aquiles Mistorni.

Copa Federación:

Hoy juegan Defensores de la Esperanza y Real San Jacinto

