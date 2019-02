Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 02/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 02/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SUB 20: GANÓ ARGENTINA Por la segunda fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20, la Selección Argentina venció 1-0 a Colombia con un tanto de Julián Álvarez de tiro libre. De esta manera, el equipo de Fernando Batista se recuperó de la derrota del debut ante Ecuador en una jornada en la que Uruguay derrotó 1-0 a los ecuatorianos y en la que Venezuela le ganó 2-0 a Brasil. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Venezuela y Uruguay, 4 puntos; 3) Ecuador y Argentina, 3 puntos; 5) Brasil y Colombia, 1 punto. La tercera fecha se disputará el lunes: Brasil vs Uruguay (17.30), Ecuador vs Colombia (19.50) y Argentina vs Venezuela (22.10). DEFENSA NO SE RINDE Anoche, en el inicio de la 17ª fecha de la Superliga, Defensa y Justicia dio un nuevo paso en su histórica campaña: le ganó 2-1 como visitante a San Martín de Tucumán un partido que perdía hasta los 35 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, con un gol en contra de Oliver Benitez y un tanto de Nicolás Fernández dio vuelta el marcador, extendió su invicto (11 victorias y 6 empates) y alcanzó nuevamente a Racing Club en lo más alto de la tabla de posiciones con 39 unidades. En los otros dos encuentros disputados ayer, Gimnasia de La Plata consiguió un triunfo vital en la lucha por la permanencia al vencer 3-1 como local a Tigre, mientras que Talleres superó a Banfield en Córdoba por el mismo marcador. CICLON VS ROJO Hoy continuará esta 17ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con otros cuatro encuentros, entre los que se destaca el clásico que disputarán San Lorenzo e Independiente de Avellaneda en el Nuevo Gasómetro desde las 17.10 horas. Además, también jugarán: Argentinos vs Belgrano (19.20), Lanús vs Colón (19.20) y Rosario Central vs Aldosivi de Mar del Plata (21.30). En tanto, mañana domingo será el turno de Boca Juniors vs Godoy Cruz (17.10), Unión de Santa Fe vs Newells (17.10), Racing Club vs Huracán (19.20) y Vélez Sarsfield vs River Plate (21.30). Mientras que el lunes, la fecha se cerrará con Patronato vs Atlético Tucumán (19.00) y San Martín de San Juan vs Estudiantes de La Plata (21.10). PRIMERA B METRO En la continuidad de la fecha 21, Estudiantes de Buenos Aires igualó 1-1 como local frente a Defensores Unidos de Zárate y no pudo recuperar la cima que le había robado Barracas Central (el viernes le ganó 3-1 a Almirante Brown). El Pincha quedó en 44 puntos, mientras que el Guapo lidera con 45. Además, ayer igualaron sin goles Deportivo Español y Tristán Suárez. Hoy juegan: San Miguel vs Atlanta, Acassuso vs Comunicaciones, Flandria vs Colegiales, UAI Urquiza vs J.J. Urquiza, San Telmo vs Sacachispas y All Boys vs Fénix. Mañana: Deportivo Riestra vs Talleres (RE). PRIMERA C La fecha 21 de esta categoría se abrió ayer con el triunfo de Berazategui (27), que derrotó 2-1 como local a Deportivo Laferrere (33), que perdió la oportunidad de quedar como escolta del líder Deportivo Armenio (37). La programación de esta fecha continuará el domingo con cinco encuentros.

