La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Rubén Romano: "Para el Municipio, los vecinos de Otamendi son invisibles"







El Concejal y dirigente de Unidad Ciudadana se acercó hasta el barrio tras el reclamo de vecinos por la falta de agua, el estado de las calles y los problemas de limpieza. "Hay promesas que han sido incumplidas y duelen, porque se trata de la salud de la gente" aseguró. Romano sigue recorriendo los barrios, y esta vez, ante el reclamo de vecinos, se acercó hasta Otamendi, donde la falta de agua en varias de sus calles es un verdadero problema dadas las altas temperaturas. "Genera mucha impotencia escuchar este tipo de reclamos, que requieren una solución urgente y que sólo el Municipio podría darles con la velocidad del caso. No tener agua en veranos como éstos, es exponerse no solo a la deshidratación, sino también a enfermedades que puedan originarse producto de la falta de limpieza y aseo" explicó el Concejal, quien estuvo acompañado por el Presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli, y Emanuel Vera, joven integrante de la denominada "Sub 40". Romano sostuvo que "hay varios factores que influyen en la falta de agua. La luz es uno muy importante, pero también está el sistema de bombeo. Por eso las autoridades deben garantizar el buen funcionamiento de todo esto para que la gente pueda acceder al servicio como corresponde", y resaltó la importancia "de haber impulsado desde nuestro bloque un principio de solución para los vecinos de Las Praderas, al instar al Municipio que llame a licitación para la construcción de la red de agua potable para este barrio, algo que debiera haber sido una prioridad y no fue tenido en cuenta en cuatro años de gestión". Por último, el Concejal ciudadano dijo: "Nos llevamos los reclamos de la gente, y los vamos a exponer en el Concejo. En un barrio tan lindo como éste, lamentablemente los microbasurales se reproducen y la falta de recolección de ramas propicia la proliferación de roedores y enfermedades infecciosas. Hay calles que están completamente destruidas, y pareciera que para el Municipio, los vecinos de Otamendi son invisibles. Hay promesas que han sido incumplidas y duelen, porque se trata de la salud de la gente. Las autoridades deben ponerse los pantalones largos y dejar de lado la discusión sobre quien debiera haberlo hecho, o por qué no se hizo. Yo no pertenezco a ningún antes. Yo vine a la política a sumar. Soy un ciudadano más y he sido electo por mis vecinos para que los represente. Esa es mi función, y espero que quienes tienen la responsabilidad de solucionar todas estas cuestiones, lo hagan de una buena vez" finalizó.

Referentes barriales acompañaron a los ediles.





Romano escuchó atento el reclamo de los vecinos





“Espero que quienes tienen la responsabilidad de solucionar todas estas cuestiones, lo hagan de una buena vez" aseguró Rubén Romano

Junto al titular del HCD, Romano observó el estado de las zanjas

Rubén Romano: "Para el Municipio, los vecinos de Otamendi son invisibles"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: