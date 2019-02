La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Piratas del asfalto quisieron robar un camión en la Panamericana











"LE VACIARON UN CARGADOR ENTERO, SON QUINCE IMPACTOS DE BALA LOS QUE TIENE EL CAMIÓN", MANIFESTÓ UN POLICÍA DE LA CUSTODIA.

El sábado a la madrugada, al menos dos individuos a bordo de un Citröen C4, interceptaron a un camionero a la altura de Río Luján y como no se detuvo le efectuaron más de 15 disparos, que por suerte no impactaron en el chofer. Al rededor de las 4 de la mañana del día sábado, un camionero que se desplazaba en un tractor Volvo con acoplado por la ruta Panamericana, con sentido hacía el norte; fue interceptado por un vehículo Citröen C4 color negro a la altura del puente de Río Luján con intenciones de robo en la modalidad de "piratería del asfalto" y ante la negativa del chofer a detenerse, fue baleado en su lateral y en su trompa, por suerte sin que ninguno de los proyectiles hiriera al trabajador. Según nos relataba ayer al mediodía Pedro López Secchiari, conductor del camión; él se dirigía hacia el Chaco, luego de haber cargado en el centro de distribución de Unilever de Tortuguitas, a bordo de un camión Volvo con acoplado dominio JCS832, cuando a la altura de Rio Luján observa que un vehículo negro en vez de superarlo, se le pone a la par. "Al principio, ni me di cuenta que querían. Pero cuándo miré al costado, el acompañante me muestra una pistola y me hace señas para que me detenga. Lejos de hacerles caso, aceleré y les tiré el camión encima" comentaba el valiente conductor, oriundo de Paso de los Libres. El accionar del camionero no fue bien recibido por los piratas del asfalto, quienes comenzaron a tirotear el lateral del camión, dejando una decena de agujeros a la puerta izquierda de la cabina del Volvo, pero milagrosamente sin herir al chofer con ninguno de los disparos. "Después se me adelantaron y un poco más adelante me tiraron de frente, más de una vez, pero yo aceleré y recién me detuve cuando llegué a la Estación de servicio (YPF)", siguió el relato Pedro, que todavía se encontraba detenido en el Km. 75, ahora con custodia policial, hasta que la policía científica hiciera la pericia correspondiente al vehículo. Los delincuentes que se transportaban en el C3, salieron de la ruta y dejaron el vehículo, presuntamente robado, sobre el lateral en el camino vecinal a la altura de Otamendi. UNA LLUVIA DE BALAS Mientras sacábamos fotografías del camión, conversábamos con uno de los policías que estaba haciendo la custodia del camión y nos decía "Le vaciaron un cargador entero, son quince impactos de bala los que tiene el camión". Además de los impactos a la puerta izquierda, dos balazos dieron en el frente bajo del camión y otro en el parabrisas, agujereándolo (ver foto) en el centro del mismo. "Nunca me había pasado esto que me quieran robar", dijo el chofer, que traía una carga de Shampú Sedal en su interior. Además agregó: "Ni loco iba a parar... Recién cuando ví la estación me sentí a salvo". Esta vez, los ladrones, se quedaron con las ganas.

EL CAMIÓN VOLVO ACUSA EL IMPACTO DE BALA EN EL PARABRISAS. LA TROMPA TENÍA OTROS DOS MÁS. AÚN ASI EL CHOFER TOMÓ LA DECISIÓN DE NO DETENERSE HASTA LLEGAR A LA ESTACIÓN DE SERVICIO YPF.





MULTIPLES IMPACTOS DE BALA RECIBIÓ EL CAMIÓN SOBRE SU PUERTA IZQUIERDA, POR SUERTE SIN HERIR AL CHOFER.





LOS PIRATAS DEL ASFALTO SE MOVILIZABAN EN ESTE CITRÖEN C4 QUE DEJARON ABANDONADO AL COSTADO DE COLECTORA NORTE, ANTES DE LLEGAR A OTAMENDI, QUE PRESUNTAMENTE SERÍA ROBADO

