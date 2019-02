La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Hondo pesar por el fallecimiento de Adalberto "Cholo" Tonani











ADALBERTO TONANI. FOTO ARCHIVO.

Fue parte de la militancia juvenil peronista en los años de la recuperación democrática, acompañó siempre a Jorge Varela y terminó siendo Intendente interino de nuestra ciudad cuando éste pasó al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Noble, leal, honesto, compañero. Ésas fueron algunas de las palabras que se repitieron ayer en las redes sociales para despedir a Adalberto Jorge Tonani (62), quien falleció el viernes a raíz de problemas de salud que se le agudizaron en los últimos días. Licenciado en Psicología, "Cholo" (como se lo conocía en la ciudad) será recordado como el hombre que se hizo cargo del gobierno municipal cuando Jorge Rubén Varela fue designado Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires a finales de 2005. Con Varela lo unía un gran amistad, pero su militancia peronista había comenzado muchos años antes, en los años de la recuperación de la democracia, en los albores de la década de 1980. Sus primeras funciones en el ámbito estatal fueron de en el hoy Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabred de Open Door. Y cuando Varela ganó la Intendencia de Campana se transformó posteriormente en Subsecretario de Salud, para luego pasar a ser Secretario de Salud y Desarrollo Social. Dicha área municipal recién se desdoblaría en 2003, cuando Tonani fue el primer candidato a concejal en la lista que llevó a Varela a su tercer mandato como Intendente de Campana. Entonces, "Cholo" pasó al legislativo local y se convirtió en Presidente de Honorable Concejo Deliberante. Y en 2005, cuando Varela aceptó la convocatoria de Felipe Solá para formar parte del Ejecutivo Provincial, asumió la jefatura comunal hasta 2007, cuando fue sucedido por la electa Stella Maris Giroldi. Fue su última participación pública y política. Retornó a su actividad profesional en algún período de los años siguientes, cuando se dedicó especialmente a la actividad comercial y a seguir siendo un vecino más de nuestra ciudad, con esa sencillez que lo caracterizaba y que tanto fue destacada tras su partida. BANDERA A MEDIA ASTA Por el fallecimiento de Tonani, el Intendente Sebastián Abella dispuso que la bandera en el mástil de la plaza Eduardo Costa luzca a media asta en estos días. "Lamento profundamente el fallecimiento de quien fuera intendente municipal de nuestra ciudad y un destacado vecino. Elevo una oración en su memoria y quiero hacerle llegar mi sentido pésame a su familia", señaló el jefe comunal, quien se acercó ayer a saludar a la familia de Tonani. PESAR Y RECUERDOS "Cholo querido, hermano del corazón de Jorge, aún no lo puedo creer", escribió la ex Intendente Giroldi en su cuenta de Facebook. "Les mando un abrazo enorme a tu familia y a Ale; sé que en cielo te esperan con los brazos abiertos, pero la tristeza acá es muy grande. Compañero y amigo...hasta siempre!!!", agregó. Otros compañeros peronistas también despidieron con hondo pesar a Tonani: "Todavía no lo puedo creer querido Cholo, amigazo y compañero, grandísimo laburante, leal, honesto, consejero y por sobre todo un gran tipo! Me duele mucho, muchísimo tu partida, me quedé sin charlar un rato más con vos!! QEPD! estás con tu amigo querido!", escribió Alberto Armesto. Por su parte, Juan Ghione señaló: "Una enorme tristeza por tu partida, el permanente recuerdo de los años de militancia juvenil en los años 80. Fuerte abrazo Cholo querido, hasta siempre compañero". Pero los saludos no se limitaron al ámbito peronista: "Lamento profundamente el fallecimiento de Adalberto Tonani, gran persona y excelente vecino, a quien aprecie más allá de ser un adversario político. Mis condolencias a toda su familia", escribió Carlos Cazador en cuenta de Facebook.



ASUMIENDO UN ROL PROTAGONICO EN LA CARTERA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DEL PRIMER GOBIERNO DE JORGE VARELA; JUNTO CON ARNEDO ACIARDI, OSCAR ETCHART Y ENRIQUE TAMBURINI. FOTO DE 1995 (GENTILEZA OSCAR ETCHART)





EL DÍA QUE ASUMIÓ COMO INTENDENTE DE CAMPANA, EN REEMPLAZO DE JORGE VARELA QUE HABÍA SIDO NOMBRADO MINISTRO DE FELIPE SOLÁ EN LA PROVINCIA.





JUNTO A JORGE VARELA, SU GRAN AMIGO. FUERON COMPAÑEROS DE ESCUELA, VIVIERON EN CAPITAL JUNTOS EN LOS TIEMPOS DE JUVENTUD, MILITARON E INTEGRARON LA CONDUCCION DEL PJ Y LO ACOMPAÑÓ DESDE LOS PRIMEROS MOMENTOS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL.



