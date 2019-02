La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/feb/2019 Casaretto: "El kircherismo habla de democracia y en el HCD son autoritarios"







La concejal Cambiemos se refirió a la sesión extraordinaria del pasado martes y cuestionó tanto a la banca del PJ como de Cantlon porque "no siguen una ideología política, solo quieren afectar a la gestión Abella". La concejal de Cambiemos Marina Casaretto se refirió a la última sesión extraordinaria del pasado martes y manifestó que "es indignante escuchar hablar al kirchnerismo de democracia, mientras que en el Concejo Deliberante son totalmente autoritarios". "Continuando con el atropello institucional, ahora se llevan a cabo sesiones en donde el reglamento solo se hace valer para los concejales oficialistas, sin respetar todas las voces", aseveró la edil haciendo mención a las reiteradas irregularidades que se vivieron en el recinto. "La oposición homogénea –continuó- pide la palabra y no se apega al reglamento en ningún momento, al igual que el presidente del HCD, que hace un papel nefasto y decadente, demostrando su desconocimiento para ocupar ese puesto, además de faltarle el respeto a los concejales de Cambiemos, a quienes se les quitó el uso de la palabra en varias oportunidades". Por otra parte, Casaretto también cuestionó al bloque de Cantlon, Gómez y Funes quienes "firmaron el proyecto pidiendo la reincorporación de los asesores, pero paradójicamente ellos denunciaron de forma reiterada que se trataba de ñoquis". Y siguió: "Eso también consta en la insólita denuncia que hicieron en la Justicia, donde incluso piden la declaración testimonial de los concejales que aprobaron en su momento la creación de estos cargos políticos". Para concluir la concejal aseguró que estas actitudes de la oposición reflejan que "claramente no siguen una ideología política, ellos solamente quieren afectar a la gestión del intendente Sebastián Abella, aun así perdiendo sus ideales".



Tras la sesión extraordinaria del pasado martes, Marina Casaretto cuestionó a la oposición.



